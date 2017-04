“Fanatics”-at bojkotojnë: Nuk bëjmë tifo për “trupën e teatrit”

E kanë vendosur! “Tirona Fanatics” kanë zgjedhur basketbollin dhe jo derbin me Partizanin. Me një postim në “Facebook” grupimi i bardhebluve ka bërë me dije se do të bojkotojë derbin e së premtes. Madje ata deklarojnë se do të jenë në Pallatin e sportit për të përkrahur skuadrën e basketbollit, por jo ekipin e futbollit, të cilin e konsiderojnë si “trupën e teatrit”, për shkak të ndeshjeve me Kukësin. Një etiketim që godet ekipin që ka 13 javë pa fituar në Superiore.

“Të gjithë bashkë, vetëm për Tironën, për atë të basketbollit, dhe jo për “trupën e teatrit” të ish-presidentit. Ne zgjedhim Tironën jo TirAnën! Të shtunën “Tirona Fanatics” do të jenë 1 orë para në “Asllan Rusi”. Kush e ndjen traditën të na bashkohet, kush ndjen komedinë s’e ka ndjerë kurrë traditën! Forca Tirona, jo TirAna”, thuhej në njoftimin e “Fanatics”-ave.