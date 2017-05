Falje publike dhe përpara ekipit, vetëm kështu kthehet Xhaka!

Për Shkëlzen Gashin, as falja nuk mjafton. Për italianin s’është aspak i domosdoshëm

Trajneri i Shqipërisë, Xhani de Biazi ka vendour për t’i dhënë edhe një shans të fundit Taulant Xhakës që të kthehet në kombëtare. Burime të sigurta pranë “Sport Ekspres” bëjnë me dije se italiani do ta mirëpriste mesfushorin e Bazelit nëse ai do të kërkonte ndjesë publike, përpara skuadrës, trajnerit dhe tifozëve. Nëse nuk e bën këtë gjë, atëherë e ka mbyllur me kombëtaren, për sa kohë italiani të jetë në stol. Dalja publike e tij duke fyer trajnerin ka qenë ajo që i ka vendosur “drynin” grumbullimit të tij.

Në krahun tjetër, Shkëlzen Gashi nuk do të vijë më në kombëtare. Grindja e De Biazit me të pas ndeshjes me Maqedoninë ka bërë që lojtari të largohet në Amerikë, teksa s’do të vijë më. Ndryshe nga Ergys Kaçe, që kurrë s’ka folur kundër trajnerit dhe që do të thërritet pas një kohe të gjatë, sipas asaj që zbuloi kohë më parë “Sport Ekspres”. Edhe Lenjani do të jetë, por do të shihet gjendja e tij fizike.