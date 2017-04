“Ezio Scida”, aty ku lejohet edhe infarkti!

Ditën e dielë, Milani do të jetë i thërritur në detyrën e vështirë për të mundur në shtëpi Krotonen, skuadrën që ende lufton për mbijetesën dhe që ka fituar besimin që i mungonte në startin e kampionatit… Ndeshja do të luhet në “Ezio Scida”, një stadium jo si të tjerët, për nga vendndodhja. Pas tij ndodhet edhe spitali i qytetit, aty ku vizituesit, familjarët apo miqtë e pacientëve të shtruar luten që dhoma të përkojë me krahun e stadiumit dhe të jetë një ndeshje e rëndësishme.

Aty ku mjekët, ka raste, anulojnë vizitat, apo ku dritat janë të gjitha të hapura kur Krotone luan brenda fushës. Aty ku të dielën, për sfidën Krotone-Milan, që vlen edhe për garën, vlen edhe një infarkt zemre e tifozëve, nga ekmocionet. Fundja, dy hapa prapa është spitali dhe doktorrët… Sigurisht, nëse s’po shohin sfidën…