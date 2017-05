Ende asnjë ofertë për Allën, lojtari dëshiron të debutojë në Champions

Është dalluar këtë sezon për paraqitjet e tij, gjithmonë mbi mesataren. Asnjëherë polemik, por profesionist në çdo moment, Albi Alla ka qenë vlera e shtuar e Kukësit të trajnerit Gjoka dhe ndaj Partizanit i ka dhënë vazhdimësi rendimentit të tij mbi mesataren. Pikërisht siguria që ka ofruar në prapavijën e kryesuesve të kampionatit ka shërbyer si “kartvizitë” për të bindur Xhani de Biazin ta grumbullojë edhe me kombëtaren e Shqipërisë. E ndërsa jemi në muajin deçiziv dhe ku Alla me shokë do të luftojnë deri në sekondat e fundit për të bërë të tyre një kampionat ku kanë qenë protagonistë të padiskutuar me asnjë humbje, deri tani, merkato dhe e ardhmja mund të presin. Mbrojtësi 24-vjeçar nga Pogradeci nuk po mendon për asgjë tjetër veç kësaj, edhe pse sigurisht ka vepruar edhe për të ardhmen, duke hedhur një “tullë” mbi atë që mund të ndodhë…

Kontrata – Kur firmosi në verë për Kukësin, sipas asaj që ka arritur të zbulojë “Sport Ekspres”, kontrata e tij ishte 1+1+1, praktikisht duke lënë hapësira largimi. Në fakt, mbrojtësi i ardhur nga Greqia e dinte mjaft mirë se pas një viti në rast paraqitje të shkëlqyer, mund të vinin ofertat. Dhe, në fshehtësi, edhe pse Kukësi është vënë në dijeni, dy javë më parë ka kërkuar prishjen e kontratës me skuadrën verilindore. Motivi? E thjeshtë. Ai mendon se në rast se do të mbyllet ky kampionat dhe do të ketë oferta, që për momentin s’ka, mund të largohet si i lirë dhe jo të mbetet peng i kartonit. E njëjta gjë që bëri Hasani, por më përpara, duke qenë se shkodrani dëshironte që ta vendoste të ardhmen që në këtë moment. Situata e Allës është ndryshe dhe ai ndihet mirë te Kukësi, është i kënaqur me rendimentin, ambjentin dhe pagesën, e rregullt në çdo aspekt. Madje, dëshira është që të vijojë aventurën, duke luajtur në Champions, një vitrinë e rëndësishme për të tërhequr sytë e huaj. Në fund të sezonit, palët do të ulen sërish në tavolinë për të diskutuar, por tifozët kuksianë s’duhet t’i tremben një largimi të vendosur, pasi veprimi i Allës është thjesht strategjik dhe jo një kërkesë për të bërë gati valixhet.