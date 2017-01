Emini: Unë e Pejiç, akoma më “të frikshëm”

Intervistoi: Jurgen Zela

Izair Emini bo bën një sezon mjaft të mirë tek ekipi i Kukësit. Së bashku me Pero Pejiç, kanë marrë përdore Kukësin dhe me golat e tyre e kanë ndihmuar të renditet në vendin e parë, pas plot 18 javësh. Në një intervistë për ”Sport Ekspres”, sulmuesi 31-vjeçar, tregon formën e ekipit, flet për ndeshjen e parë të këtij viti me Vllazninë dhe nuk ka si të lërë jashtë vëmendjes harmoninë perfekte me Pero Pejiç, duke i lëshuar sinjalin e qartë ekipeve kundërshtarë se sulmi i Kukësit do të jetë akoma më i frikshëm.

-E nisni kampionatin për të ruajtur venin e parë, pozitive për ju?

-E nisim kampionatin në vendin e parë, ç’ka është një pozicion komod për ne. Gjithsesi gara do të jetë shumë e fortë dhe kundërshtarët do kërkojnë të na zbresin nga vendi i parë. Ne jemi të fokusuar maksimalisht me synimin për ta ruajtur sa më gjatë pozicionin ku ndodhemi, që në fund të arrijmë të shpallemi kampion.

-Të pathyeshëm, një objektiv i vogël brenda objektivit titull?

-Për ne do të thotë shumë që nuk kemi asnjë humbje, pasi kjo na ka dhënë dhe vendin e parë. Ne do mundohemi që sa më gjatë të qëndrojmë të pamposhtur, sepse kur nuk mundesh titulli nuk ka ku të shkojë.

-Ndeshja e parë me Vllazninë, si e prisni këtë takim?

-Ndeshjet me Vllazninë si në Kukësi ashtu dhe ne Shkodër janë shumë të vështira. Ne i kushtojmë shumë rëndësi kësaj ndeshje, pasi e dimë se Vllaznia ka një ekip të mirë dhe e respektojmë maksimalisht. Ne do japim gjithçka nga vetja për të marrë tre pikët, pasi kjo ka më shumë rëndësi për ne.

-Partneriteti me Pejiç…

-Dihet që Pejiç luan pak më i avancuar, por për mua nuk është aspak problem, pasi me Peron besoj bëjmë një dyshe të frikshme, merremi vesh shumë mirë dhe në këto dy faza besoj se do shënojmë akoma më shumë gola. Besoj se kemi mundësi për të bërë akoma më mirë për Kukësin.

-Pra do të shohim një Emini-Pejiç akoma më të frikshëm në dy fazat e mbetura?

-Normalisht, mendoj se do jemi akoma më të frikshëm. Ne jemi të frikshëm por duhet të jemi akoma më të frikshëm, pasi objektivin e kemi të qartë dhe duhet të shënojmë sa më shumë gola që të kapim objektivin.

-Mendoni se ekipi është në 100% pas fazës përgatitore?

-Në fazën përgatitore besoj jemi përgatitur siç duhet. Besoj se jemi në pikën kulminante të formës tonë dhe do të shpërthejmë në dy fazat e mbetura.

-Cilët shihni si rivalët tuaj më të fortë?

-Gara do të jetë shumë e fortë dhe ne jemi të vetëdijshëm për këtë gjë. Rivaliteti do të jetë deri në fund me Skënderbeun dhe Partizanin. Shpresoj dhe besoj se do dalim ne të parët në fund.

-Pengu i dy fazave të para?

-Besoj se kemi bërë mirë gjatë pjesës së parë të kampionatit, por mund të bënim akoma më mirë. Besoj se në ndeshjen me Korabin kemi humbur dy pikë shumë të rëndësishme që do i “qajmë” shumë, mirëpo kemi dhe 18 ndeshje të tjera dhe ato pikë do t’i kompensojmë.

-Pritshmëritë tuaja personale?

Pres nga vetja ime akoma më shumë dhe mendoj se do jap akoma më shumë në dy fazat e mbetura. Shpresoj që të mos kem ndonjë dëmtim për të bërë të bërë të pamundurën që të ndihmoj ekipin sa më shumë me golat e mi, që në fund të arrijmë titullin kampion.

-Si i vlerësoni mbrojtjet kundërshtare?

-Prej një viti luaj në Shqipëri tashmë dhe kam vlerësim maksimal për mbrojtjet e të gjitha ekipeve. Nuk lënë shumë hapësira dhe është mjaft e vështirë të shënosh kundër ekipeve të Superiores. I vlerësoj maksimalisht.

-Merkato në këndvështrimin tuaj?

Normalisht nuk më takon mua të flas për diçka të tillë, pasi janë drejtuesit ata që vendosin, por sipas meje janë dy afrime mjaft cilësore dhe të goditura. Mendoj se jemi të kompletuar. Për aq kemi pasur nevojë.