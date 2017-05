Emini: Titullin e kisha menduar, por jo pa humbje

Jurgen Zela

Me titullin matematikisht të siguruar, tashmë ndeshjen me Luftëtarin në Kukës e presin vetëm për ta mbyllur kampionatin pa humbje. Pas ndeshjes me Skënderbeun në Kukës nisi festa, pasi matematikisht verilindorët siguruan titullin e parë kampion. Ishte i pafat në ndeshjen me Skënderbeun, pasi goditi shtyllën, por Izair Emini tregon emocionet tani si kampion i Shqipërisë. Për “Sport Ekspres”, tetovari i thotë të gjitha dhe zbulon se tek Kukësi tashmë mendohet vetëm për festën.

Titulli i parë kampion në Shqipëri, cilat janë emocionet e një kampioni?

Edhe me Shkëndijën isha për herë të parë kampion në historinë e atij klubi dhe përsëri ndodh dhe me Kukësin që jam protagonist në titullin e parë në histori. Mund të them se jam shumë i lumtur. Mu rikthyen të njëjtat emocione si kur luaja për Shkëndijën e Tetovës dhe nuk mund ta përshkruaj dot me fjalë këtë gëzim, këtë arritje të madhe që kemi bërë.

Përballë Skënderbeut, Kukësi zhvilloi një ndeshje nën mesataren, ishte presioni ai që ndikoi në paraqitjen e skuadrës?

E vërtetë që nuk ka qenë një nga ndeshjet tona më të mira, pasi jemi mësuar që të luajmë më mirë, më bukur. U ndjente dhe presioni sepse të gjithë lojtarët dëshironin që ta zgjidhnin ndeshjen sa më parë. Nuk na doli ashtu siç e kishim parashikuar dhe gjërat u tensionuan. Mos të harrojmë që kemi luajtur përballë ish-kampionëve dhe ata kanë një ekip shumë të fortë dhe na vuri jo pak në vështirësi. Nuk arritëm që të dilnim në lojën tonë ashtu siç dimë të luajmë.

Kishte kontestime të shumta në drejtim të gjyqtarit, ishte një fitore e merituar nga Kukësi?

Kontestime ka pasur gjatë gjithë kampionatit. Sa i përket ndeshjes, të gjithë jemi njerëz dhe arbitrat mund të gabojnë. Nuk më takon mua që të merrem me këtë temë, pasi janë të tjerë ata që e gjykojnë. Ne si Kukës e meritonim titullin kampion, pasi kemi qenë për pjesën më të madhe të sezonit në krye të klasifikimit. 35 ndeshje pa humbje, besoj na takon që të çonim titullin në Kukës. Ka qenë një sezon me shumë sakrificë, me shumë mund dhe jemi të lumtur për këtë gjë. Jam i bindur dhe e them me plot gojën që e kemi merituar këtë titull kampion.

Në aspektin personal, si ka qenë ky sezon?

Unë kam pritur të bëja akoma më mirë, por primare ka qenë vetëm objektivi i klubit dhe aspak ato personale. Në asnjë moment nuk ka qenë primare sa gola do të shënoj unë apo Pero. Objektivi ka qenë vetëm titulli kampion dhe asgjë tjetër. Jam munduar që të maksimumin tim dhe në fund ia arritëm atë që kishim objektiv.

Cila ka qenë ndeshja juaj më e mirë?

Kam bërë disa ndeshje të mira gjatë këtij sezoni. Do të veçoja takimin me Luftëtarin në fazën e parë. Vija nga një dëmtim i gjatë, shënova dhe i dhashë ekipit tre pikë me shumë vlerë.

Po një ndeshje ku nuk keni qenë ndër më të mirët në fushën e lojës?

Nuk mund ta përcaktoj unë, por po them në fazën e parë në Laç, pasi luajta i dëmtuar, mendoj se nuk kam qenë në formën time më të madhe. Pas Laçit kam qëndruar një muaj jashtë fushave. Nuk arrita ta ndihmoj dot skuadrën.

Të shtunën ndeshja me Luftëtarin, besoni se do e mbyllni sezonin pa humbje?

Normalisht, tani jemi në festë, por e kemi të qartë se duhet të mos humbasim atë ndeshje. Do të jetë një faqe tjetër histori nëse do e mbyllim sezonin pa humbje, do të ishte një tjetër arritje e madhe që ta mbyllnim sezonin pa humbje. Do mundohemi që të mos e humbasim dhe këtë ndeshje, madje dhe barazimi do të mjaftonte. Besoj se do ja dalim.

E kishit menduar se nuk do të thyheshit për kaq gjatë?

Të them të drejtën për kampion e kisha menduar se mund të shpallemi, por që nuk do të mundeshim deri një ndeshje larg fundit se kisha menduar. Kur u mbyllën dy fazat e para u rrit besimi. Asnjëri nga ne nuk e dëshironte më humbjen dhe krijuam një mentalitet fituesi.

Me kalimin e javëve u kthye në një objektiv të dytë pathyeshmëria?

Pas gjysmës së parë të sezonit, mund të them se e kishim si objektiv. U forcuam shumë në mentalitet dhe ishte një motiv më tepër në rrugën e titullit. Na ka ndihmuar shumë besoj.

Partneriteti me Pejiç…

E vlerësoj shumë Pero Pejiçin dhe golat e tregojnë se kush është ndaj nuk kam ç’mund të them unë më tepër. Unë kam kënaqësinë që luaj përkrah tij, pasi është një futbollist shumë i mirë, i cili nuk fal para zone. Kuptohem shumë mirë me të. Nuk ishte aspak problem për ne kush shënon, por mjaftonte që të fitonim ndeshjen. Besoj se u bëmë një super dyshe sulmuesish që na kishte frikë çdo skuadër. Personalisht më vjen mirë që pata mundësi që të luaja përkrah tij. Mendoj se kemi bërë mjaft mirë këtë sezon dhe për këtë jam i kënaqur. E përgëzoj që arriti të fitonte këpucën e artë dhe më vjen mirë që kam kontribuar dhe unë në golat e tij.

Çfarë kishte ky Kukës më shumë se rivalët?

Mentaliteti fitues dhe uria për titullin besoj se ishin ato që bënë diferencën ndaj rivalëve, për objektivat e vëna nga presidenti. Kjo besoj na ka bërë më të fortë se kundërshtarët, por dhe për faktin se ata nuk arritën që të na mundin në asnjë nga ndeshjet direkte.

Mund të themi se titulli kampion do e zgjasë bashkëpunimin me Kukësin?

Kontrata me Kukësin më skadon pas ndeshjeve të Europës. Do të ulem me pas të diskutojmë me presidentin. Për momentin po mendojmë vetëm për festën. Do ia lëmë kohës. Kam kaluar mirë tek Kukësi, pasi i kam fituar të gjithë trofetë dhe besoj se Kukësi është opsioni i parë për mua.

Në Champions League, keni ndonjë preferencë në short?

Ne jemi në vazon e dytë dhe do të kemi një short më të vështirë. Nuk do të kisha ndonjë preferencë, do të doja kundërshtarin më të lehtë të mundshme, megjithëse nuk ka skuadra të lehta.

Presidenti Gjici ka deklaruar se nëse do të fitohet titulli kampion, nga tuneli deri në Kukës do e bënit në këmbë. Ju i bashkëngjiteni sfidës së presidentit apo keni diçka tjetër?

E ka thënë presidenti dhe ne do e bëjmë. Besoj se dhe tifozët do na shoqërojnë. Të gjithë bashkë e meritojmë një festë të madhe.

Një mesazh për tifozët?

I falënderoj shumë që na kanë mbështetur gjatë gjithë sezonit. Mendoj se i kemi shpërblyer me titullin kampion, që e prisnin prej pesë vitesh. Do ju them vetëm: Urime kampionë.