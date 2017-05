Emini: Me Skënderbeun, një Kukës tjetër

Jurgen Zela

Fitorja me Korabin ishte realizimi i detyrës, sepse një hap i gabuar do të ishte vetëvrasje për Kukësin. Megjithatë, nuk rezultoi aspak një takim siç pritej, pasi Korabi arriti të kalonte në avantazh dhe ua bëri mjaft të vështirë kuksianëve, të cilëve ju desh që të djersinin shumë për të marrë tre pikët.

Pas ndeshjes Izair Emini foli për mediat, duke u ndalur fillimisht te takimi me Korabin. Sulmuesi pranon se kundërshtari i vuri jo pak në vështirësi, por ai është i lumtur se në fund arriti të merrte atë që kërkonte: “E kemi thënë dhe më herët se ne kishim dhe 3 finale dhe kjo ishte njëra prej tyre. Korabi na vuri shumë në vështirësi, goli i tyre na zuri në befasi, por në përgjithësi mund të them se jemi të kënaqur me rezultatin dhe pikët që kemi marrë. E kërkova golin me çdo kusht, por goli nuk doli. Gjithsesi, mjafton që fituam dhe kjo ka rëndësi”.

Kukësi ka sulmin më të mirë në Shqipëri, me dyshen Pejiç-Emini, që siç duket e plotësojnë mjaft mirë njëri-tjetrin. Pejiç është kthyer në një makineri golash, duke marrë ekipin përdore, në krahun tjetër Emini është gjithnjë aty kur Pejiç nuk shënon, duke i dhënë ekipit fitore më shumë vlerë. Java e ardhshme do të rezervojë takimin me Skënderbeun dhe Emini nuk e fsheh dëshirën e madhe për të kontribuar me gol në një ndeshje kaq të rëndësishme, por njëkohësisht ai veçon se do të mjaftonte vetëm që titulli të fitohej këtë javë dhe pak rëndësi do të ketë kush do të shënojë. Shqiptari nga Maqedonia lë të kuptohet se titulli vlen mbi lavdinë personale: “Shpresoj shumë, por në mos të jem unë, të jete dikush tjetër, kryesorja është të marrim pikët dhe të festojmë titullin kampion në Kukës, në shtëpinë tonë, përpara tifozëve tanë”.

Me një fitore në “Zeqir Ymeri” këtë javë titulli kampion do të ishte matematikisht i verilindorëve. Përballë do të jenë kampionët në fuqi, por pas tyre Kukësi do të përballet me Luftëtarin në Gjirokastër. Autori i tetë golave këtë sezon e pranon se dhe një pikë nuk do të ishte keq, megjithatë nuk i pëlqen ideja që fati i sezonit të vendoset në javën e fundit: “Dhe barazimi nuk do ishte keq, por ne do tentojmë me çdo kusht fitoren ndaj Skënderbeut, me qëllim që ta mbyllim në këtë ndeshje kampionatin dhe të jemi më të qetë në xhiron e fundit ndaj Luftëtarit”.

Me Korabin skuadra e mori lehtë, diçka që u reflektua dhe nga disavantazhi vetëm pas 7 minutash. Emini nxeh sfidën e javës së 35-të, duke paralajmëruar se Kukësi me Skënderbeun do të jetë shumë ndryshe nga ai që u pa në “Elbasan Arena”.

“Po, normalisht që dhe kundërshtari bën të vetën, pasi me pozicionin që mbante e nënvleftësuam paksa. Nuk jemi të kënaqur me lojën, pasi nuk bëmë më të mirën që ne dimë të bëjmë, por jam i bindur se në ndeshjen që vjen do shikoni një Kukës tjetër, në të cilën do të jemi shumë më ndryshe”.