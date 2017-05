Ekubani drejt Bratislavës, Partizani nuk e mban dot

A ju kujtohet një djalosh që u afrua në verën e kaluar te Partizani? Kaleb Ekuban quhej, një CV të kënaqshme, por pa asnjë minutë në nivelin elitar të Italisë. Ishte një bast dhe u pa si i tillë, por sapo zhvilloi ndeshjen e parë me Partizani, futbollisti ganez arriti të fitonte vëmendjen e të gjithëve dhe mori edhe vulën e vlefshmërisë. Ekubani nuk ishte si “patatet” që jemi mësuar të shohim rëndom në kampionatin shqiptar, prodhime të importuara në mënyra skandaloze nga Afrika apo Brazili. 23-vjeçari ishte cilësi tjetër dhe këtë tregoi gjatë gjithë sezonit. Ai është lojtari më i mirë i Partizanit dhe ndër yjet e kampionatit shqiptar dhe ka edhe prej atyre që bëjnë “be e rrufe” se është futbollisti më i mirë që ka luajtur në Superligë. Nuk po themi për tifozët e Partizanit që nuk ka dyshim, por sportdashësit e tjerë. Shqipëria ishte një rilindje për të dhe shpërthim. 33 ndeshje dhe 17 gola për të, një shifër impresionuese për futbollistin, duke shënjuar kështu edhe sezonin më të mirë personal.

Paraqitjet e tij të mira në kampionatin shqiptar, por edhe në kompeticionet evropiane kanë bërë që futbollisti të fitojë vëmendjen e shumë klubeve, madje për të ka pasur edhe interesim konkret. Normalisht, nga skuadra “top”. Gjithsesi, futbollisti nuk ka vendosur asgjë. Ekipi i fundit që ka shfaqur interesim konkret është Slovan Bratislava.

SLOVAN BRATISLAVA – Ekipi sllovak ka ndjekur me vëmendje futbollistin dhe e ka vëzhguar edhe nga afër. Paraqitjet e tij kanë bindur drejtuesit ekipit nënkampion të Sllovakisë. Madje, drejtuesit sllovak kanë avancuar edhe me një interesim konkret te menaxheri i lojtarit madje kanë paraqitur edhe ofertën zyrtare. “Sport Ekspres” e zbulon këtë ofertë të ekipi sllovak me anë të burimeve të sigurta pranë lojtarit. Sulmuesi 23-vjeçar tashmë po mendon për të ardhmen dhe po shqyrton me kujdes ofertën e Slovanit me menaxherin e tij.

FAVORIZIMI – Skuadra e Slovanit ka vuajtur jo pak në këtë sezon në repartin e sulmit. Sllovakët kanë shënuar shumë pak gola, madje statistikat e tyre janë shumë të varfra, pasi të gjithë sulmuesit së bashku kanë shënuar më pak se ganezi. Ata kanë shënuar 15 gola, ndërsa Ekubani i vetëm ka shënuar 17 gola. Kjo ka bërë që drejtuesit e Slovan Bratislavës të mendojnë për një sulmues të mirë dhe Ekubani është një emër potencial dhe mund të jetë i duhuri.

KONTRATA ME PARTIZANIN – Kontrata e firmosur me Partizanin ka vlefshmëri deri më datë 30 qershor. Ekubani është lojtar i “demave” deri në fund të muajit pasardhës dhe aventura e tij me të kuqtë do të mbyllet. Partizani ka tentuar që ta mbajë në formë huazimi edhe për vitin tjetër, por deri tani nuk ka mundur edhe për shkak të “problemeve” të kontratës së Ekubanit edhe me ekipin “mëmë”, Kievon.