Ekuban: Titulli prioritet, në qershor të shohim

Kaleb Ekuban mbetet njeriu i momentit te Partizani dhe klubi e ka përzgjedhur për të folur për median para sfidës ndaj Luftëtarit, edhe pse sulmuesi italo-ganez do të mungojë për pezullim.

Natyrisht, temë e ditës mbetet e ardhmja e sulmuesit: “Sigurisht që do të më pëlqente të luaja në një kategori më lart se Serie B italiane, por për momentin jam i përqëndruar vetëm te Partizani dhe do të jap më të mirën time. Kontrata ime për momentin është deri në qershor dhe deri atëherë do të jem pjesë e Partizanit. Dua të fitojmë titullin dhe pjesmarrjen në Kupat e Europës, më pas do të jenë palët ata që do të mendojnë për të ardhmen time, pasi kontrata më përfundon në qershor”.

Ekuban vlerëson lëvizjet e klubit në janar: “Shpresojmë të arrijmë objektivin final që ka klubi, fitimin e titullit kampion. Përgjatë merkatos së dimrit, afrimet e bëra kanë rritur konkurrencën sidomos në repartin e sulmit. Mendoj që konkurrenca është mjaft e mirë, pasi dhe ne japim maksimumin tonë për të zënë një vend titullari. Për sa u përket afrimeve që kanë bërë skuadrat e tjera, të jem i sinqertë nuk e di se çfarë lojtarësh kanë marrë. Është e sigurt që ne jemi ekipi që jemi përforcuar më shumë në këtë merkato janari. Sukaj është një bomber i vërtetë dhe do të jetë një ndihmë e madhe në sulm për Partizanin”.