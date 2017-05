Ekuban-Pejiç, supersfida në gjuhën e bomberave

Anton Cicani

Kryefjala e ditës së premte, Partizani-Kukësi, pritet të jetë një “match point” sa i përket garës për titull të këtij kampionati më konkurrues se kurrë, ku sigurisht të kuqtë kanë vetëm një rezultat për të qenë më pranë objektivit final (fitoren), teksa miqtë mund të kënaqen edhe me barazimin në këtë rast, duke shfrytëzuar faktorin “jashtë fushe” dhe duke i dhënë matematikës së renditjes më shumë soliditet. Një sfidë që do të luhet në tre binarë të ndryshëm, por që në fund do të përkojnë me një drejtim. Binari i parë do t’i përkasë atmosferës së ndeshjes, që zhvillohet në “Selman Stermasi”, i dyti do të jetë mbi zgjedhjet e trajnerëve, ndërsa i treti i përket dy protagonistëve që deri tani kanë udhëhequr ekipet e tyre. Dueli i bomberave, Kaleb Ekuban përballë Pero Pejiç. Plot 15 gola për italo-ganezin, ndërsa kroati ka shkuar në kuotën e 22 golave, edhe pse në “librezën” e tij figurojnë edhe 8 penallti. Të dy bashkë kanë shënuar sa i gjithë Skënderbeu, që është ndjekësi më i afërt, me vetëm 3 pikë larg. Nëse sezonin e shkuar, dueli i golave dhe i titullit ishte produkt vendas (Salihi kundër Sukajt), tani gjithçka ka kaluar në dorën e të huajve (Pejiç-Ekuban).

Krahasimi – Praktikisht, nëse dueli shtrohet në bisedën e një tavoline shahu, do të jetë dueli mes një lojtari që ka shumë gura në dispozicion dhe një lojtari që ka ato kryesorët dhe “gjeneralët”, përpos Mbretërëshës… Shpërthimi dhe “arroganca” taktike, kundër eksperiencës dhe cinizmit. Mes tyre, plot 11 vjet diferencë, por në fushë mosha, në sfida të tilla, vlen pak dhe aspak. Ekuban jemi mësuar ta shohim këtë sezon si një “elektron i lirë” përpara, shpesh duke minuar skemat dhe qëndrimit taktik të kundërshtarëve, apo duke dalë edhe në krah, për t’u qendërzuar më pas, ndërsa Pejiç është më “strikt” sa i përket rolit të tij, që është ai i pykës moderne, i cili tërhiqet kur skuadra ka nevojë për frymëmarrje, por sigurisht që shtyn përpara kur duhet një spond dhe të tërheqë mbrojtjen kundërshtare. Ekubanit, sigurisht, i duhen më shumë goditje në portën kundërshtare për të gjetur kuadratin dhe golin, ndërsa Pejiç është më i saktë përpara portës dhe brenda zonës së 16 metrave.

Të ngjashëm – Si duhet të jetë të lindësh në një qytezë e cila ka shumë pak banorë dhe të gjithë njihen mes tyre? Ndjenjë e veçantë, ndoshta sikur je gjithë kohës brenda dyerve të shtëpisë… Nuk e dimë nëse kanë përjetuar të njëjtën ndjesi Kaleb Ekuban dhe Pero Pejiç, që kanë lindur në dy qytete të vogla. Distanca mes Vilafrankas së Veronës dhe Makarskës së Kroacisë është diçka më shumë se 730 km… Njëra në Veneto, tjetra vetëm 60 km larg Splitit. Njëra 34 mijë banorë, tjetra akoma më pak, sa gjysma, vetëm 15 mijë banorë. Por, pavarësisht se erdhën në jetë në këto qyteza, ato tashmë jetojnë në një realitet të madh, pasi luftojnë për titullin te Partizani dhe Kukësi. Larg shtëpisë, por pranë objektivave. Tjetër ngjashmëri, veç profesionit: bomber!

Rëndësia – Numrat thonë gjithmonë të vërtetën dhe, nëse analiza e sezonit të deritanishëm të Ekubanit dhe Pejiçit thellohet, atëherë arrin të kuptosh rëndësinë e këtyre dy futbollistëve. Sepse, me golat e Ekubanit, nëse merren edhe sipas momentit të shënuar dhe duke marrë për bazë rezultatin sa do të ishte pa atë gol ose me atë gol, Partizani ka arritur të grumbullojë plot 27 pikë. Praktikisht, nëse “Eku”, siç e thërrasin shokët e ekipit dhe tifozët, nuk do të kishte shtyrë topin në rrjetë 15 herë, të kuqtë tani do të ishin 38 pikë, po aq sa edhe Vllaznia, duke luftuar për një vend në Europa League dhe ende jo e shpëtuar zyrtarisht nga mbijetesa. Në krahun tjetër, Pero Pejiç ka qenë edhe më i rëndësishëm për Kukësin, duke prodhuar 34 pikë me golat e tij nga 65 të Kukësit. Praktikisht, më shumë se gjysma dhe sot skuadra verilindore do të ndodhej 31 pikë dhe vetëm 2 më lart se vendi i parafundit, Laçi. Praktikisht, pa golat e Peros, përfshirë edhe penalltitë, Kukësi do të ishte në sezonin e dështuar.

Golat e Ekuban, hajmali për të kuqtë

Sa herë që Kaleb Ekuban ka shënuar golin e parë të sfidës, Partiani ka marrë thuajse pikë të plota. Fjala thuajse është vendosur për të vetmin fakt se vetëm një ndeshje nuk është fituar, por barazuar. Në të tjerat, në 8 raste kur italo-ganezi ka realizuar, të kuqtë kanë grumbulluar 24 pikë. Një tjetër kuriozitet qëndron me faktin se 6 gola, pra thuajse gjysma, kanë ardhur pas minutës së 70-të të ndeshjes.

Pejiç, “motori” ndizet pas pushimit

Pero Pejiç ka shënuar 12 herë gol i pari dhe 9 herë Kukësi ka marrë 3 pikët, duke barazuar 3 herë dhe kurrë s’është përmbysur. Jon vetëm kaq, por ka edhe një kuriozitet tjetër. Pejiç është si një motor “diesel”, pra me naftë, që ndizet me vonesë. Në këtë rast, gjithmonë thuajse pas pushimit mes dy pjesëve. Sepse, plot 13 gola të tij vijnë pas 45 minutave të para.

Kurioziteti

Eku dhe Pero, të lindur pas vitit të artë të klubeve të tyre

Kaleb Ekuban përpara më shumë se 10 ditësh festoi 23-vjetorin e lindjes,duke qenë më 23 mars të vitit 1994 ai do të vinte në jetë. Pikërisht një vit pasi Partizani i stërvitur nga i njëjti trajner i sotëm (Sulejman Starova) fitonte titullin kampion për të fundit herë në Shqipëri, në rend kronologjik. Ndryshe nga Ekuban, Pero Pejiç do të lindte më 28 nëntor të vitit 1982, viti kur Kukësi kaloi periudhë të artë duke fituar kampionatin e Kategorisë së Dytë dhe duke dalë disi nga “anonimiteti”. Ishin vitet ’80 atë kohë… Kukësi kurrë s’e ka fituar titullin, por është pranë në këtë moment historik.

Goli i anuluar

Italo-ganezi ka një llogari të hapur kundër verilindorëve

Më 6 dhjetor të vitit të shkuar, në “Elbasan Arena”, do ta shtynte topin në rrjetë në portën e mbrojtur nga Koliçi, por vijrojtësi do të ngrinte flamurin duke i ndaluar festën dhe duke i mohuar një gol të rregullt. Ndeshja u mbyll 0-0, por ai gol ende i djeg, duke qenë se Kukësi është e vetmja skuadër e Superligës të cilës ende s’i ka shënuar, pasi janë zhvilluar tre përballje deri tani. Pikërisht për këtë arsye, për italo-ganezin do të jetë mundësia e hakmarrjes ndaj verilindorëve, në një ndeshje që do të ketë shumë peshë rezultati. Ndryshe nga Ekuban, Pejiç ka bërë detyrën kundër të gjithë skuadrave të Superligës, duke i shënuar Partizanit 1 gol në sfidën e fazës së tretë, në “Zeqir Ymeri”, me kokë.

Perceptimi

Bomberi i kuq shpesh nervoz, kroati më shumë altruist

Pero Pejiç, përveç se ka realizuar deri tani 22 gola, ka edhe meritën që ka çuar në gol plot shtatë herë shokët e skuadrës, duke qenë më altruist seç duhet. Në fakt, vetëm 3 herë ka shërbyer për shokët e ekipit Ekubani, që në anën tjetër është shfaqur edhe më shumë nervoz gjatë sezonit të deritanishëm, duke marrë plot katër kartonë të verdhë. Vetëm një e verdhë për kroatin, që ka respektuar më shumë “fair play”-n.

KALEB EKUBAN

Gola të shënuar: 15

Me të djathtën: 7

Me të majtën: 5

Me kokë: 3

Dygolësh: 1

Penallti: 0

Asiste: 3

Kartona të verdhë: 4

PERO PEJIÇ

Gola të shënuar: 22

Me të djathtën: 9

Me të majtën: 3

Me kokë: 1

Me goditje dënimi: 1

Dygolësh: 4

Penallti: 8

Asiste: 7

Kartona të verdhë: 1