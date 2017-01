Ekuban, lojtari i muajit

Kaleb Ekuban është padyshim lojtari më i reklamuar dhe i dëshiruar i Partizanit. Futbollisti i kuq ka shkëlqyer me fanellën e “demave” duke rrëmbyer të gjithë vëmendjen për pjesën e parë të sezonit. Ai është i dyti në listën e golashënuesve me 9 gola, vetëm dy më pak se Pejiç dhe ka qenë më rezultativi në ekipin e të kuqve.

Sulmuesi ka arritur të shënojë gola mjaft të vlefshëm për ekipin e tij dhe golat ndaj Skënderbeut në Korçë do të mbahen mend gjatë. Muaji dhjetor ishte edhe kulmi për të, ku dhuroi paraqitje mjaft të mira dhe për këtë është vlerësuar edhe me çmimin “Futbollisti i muajit” nga shoqata “Sporti na bashkon”. Ganezi ka marrë në dorëzim çmimin dhe e ka prezantuar sot para medieve.

Ekuban nuk do të jetë në dispozicion të teknikut Starova, para ndeshjes me Luftëtarin, pasi është i pezulluar me 3 kartonë të verdhë.