Ekuban, djali i (jashtë)zakonshëm!

Në Itali e krahasonin me Asamoah Gyan, ndërsa Kievo kurrë s’është bindur ta shesë përfundimisht. Kufje në vesh, kapele dhe menefregizëm. Ja heroi i ri i të kuqëve, por mos i përmenndi “Zeqir Ymerin”

Anton Cicani

Nëse të bie rasti të ecësh rrugëve të Tiranës, kryesisht në mëngjes dhe sidomos në zonën e ish-bllokut, deri te Garda e Republikës, mund ta rastisësh përballë… Kufje në vesh, gjithmonë me kapele në kokë dhe një veshje “reperi”. Të duket sikur është një person në botën e tij dhe nuk i intereson ajo që ndodh përreth… por ajo që ndodh në fushë. Aty ky, mbrëmë në Korçë, realizoi një dygolësh e cila do të mbahet mend gjatë. Te Partizani kanë nisur ta dashurojnë, nga trajneri Starova te tifozët, por edhe mbrojtjet kundërshtare po e kuptojnë se përballë tyre kanë një sulmues shpërthyes, të fortë fizikisht dhe teknik. E të mendosh që dje s’duhet të zbriste aspak në fushë. Shkak, dhimbjet në gju. Megjithatë, italo-ganezi nuk donte të mungonte në takimin e fundit të vitit, atë përpara festave, të cilat do t’i kalojë me familjen e tij, duke prerë biletën për në Itali.

Nëntë gola me të kuqtë dhe gjithmonë e më shumë deçiziv, përballë Skënderbeut ishte “mina me sahat” në sulm: dy gola bomberi dhe një festë “alla Baloteli”. Ndoshta, numri pas fanelle “thërret” (45-n mbajnë të dy). Ai protagonist të cilin prisnin tifozët e kuq, që kanë 23 vjet që nuk fitojnë titullin.

Kampionati i fundit është fituar në maj të vitit 1993 dhe Sulejman Starova ishte trajner edhe në atë kohë. Një ditë më pas, do të lindte pikërisht Ekuban, nga një familje emigrantësh ganezë. Ishte 23 marsi 1994 dhe në Vilafranka, disa km larg Veronës, qytetit të “Romeo dhe Zhuljetës”, Ekuban do të hapte sytë për të parën herë në këtë botë…

Nga aty, peripecitë, vështirësitë familjare për të jetuar dhe topi si një dashuri e pafund dhe pa kompromis. Sigurisht, intuita e Sormanit meriton notën “10”. Nga Italia u afruan dy: Bertoni dhe pikërisht Ekuban. Pas misterit fillestar, deri te ambientimi dhe leja për të zbritur në fushë, “Eku”, siç e thërrasin të gjithë, ka bërë goxha rrugë…

“Është mirë për skuadrën para pushimit që merr pikë në këtë mënyrë. Jam i lumtur nga pikëpamja e realizimit, por personalisht mendoj se kam pasur mangësi në shumë gjëra”, tha sulmuesi për TVSH.

I pyetur nëse do të vazhdonte të ishte pjesë e të kuqve, Ekuban duket se planifikon që të luajë edhe në Europë me ekipin kryeqytetas. “Futbolli është i bukur sepse askush nuk e di se çfarë ka në të ardhmen, nëse vazhdojmë kështu, nëse ekipi rritet. Nëse kemi mundësinë dhe fatin të fitojmë kampionatin, kemi dyert e hapura për Europën. Ta provojmë, nuk i dihet asnjëherë se çfarë ndodh”, vijoi ai .

Kukësi – Pas dy fazave, ku ai është padyshim lojtari më i spikatur, Ekuban ka treguar edhe ekipin ndaj të cilit kishte ndjerë më shumë vështirësi. “Ekipi me të cilin kam luajtur keq është Kukësi, në fushën e tyre, sepse janë të fortë, mendojnë vetëm si të mos pësojnë gol dhe në atë fushë të vogël, nëse nuk gjej hapësira kam vështirësi, vetëm për këtë arsye”, theksoi ai.

Titulli – “Treguan edhe një herë se jemi për titull. Unë shpresoj në të ardhmen të vazhdoj kështu, erdha me përulësi maksimale, po njoh një kampionat që më pëlqen dhe po jap maksimumin. Shpresoj të vazhdoj kështu, të mos ndalem”, deklaroi Ekuban për emisionin “Gol pas Goli”.