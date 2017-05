Ekuban alarmon Partizanin, por do të jetë

Një virozë ka goditur sulmuesin kryesor të Partizanit, Kaleb Ekuban, i cili nuk ka qenë në formë të mirë fizike sot, aq sa nuk ishte as në analizën e zakonshme para ndeshjes.

Ganezo-italiani ka qëndruar në dhomën e tij, për të mos u sforcuar, por stafi mjekësor i Partizanit ka bërë gjithçka për ta shëruar.

Mjeku Dhimosten Gjini ka folur në Supersport, duke sqaruar se ka qenë një virozë që e ka shqetësuar paksa sulmuesin, por asgjë serioze deri në atë pikë sa ta ndalojë të luajë sot.

Gjini ka konfirmuar se Ekuban do të jetë në fushë nga minuta e parë në ndeshjen e sotme kundër Kukësit: “Në radhë të parë dua të sqaroj diçka. Se ku do të jetë Kaleb Ekuban, do ta tregojë ora 19:00. Ai vërtet pati disa probleme, por tashmë gjendja e tij është stabilizuar dhe është në 100 për qindshin e tij për të luajtur. Nëse bën serum ose përdoret ndonjë metodë tjetër, është punë e stafit mjekësor. E sigurt është që gjendja e Ekubanit është stabilizuar dhe në orën 19:00 ai do të jetë në fushë”.