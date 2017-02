Eksperti italian: Milani u shit, ja kush fshihet pas!

Ja kush komandon, unaza lidhëse dhe sidomos mënyra se si bono prej 420 milionë eurosh do të kalojë në arkat e Fininvestit, gati për datën 3 mars, kur edhe do të certifikohet kalimi i pronësisë

Paskuale Kampopiano, gazetar i “Corriere dello Sport”, ka ndjekur që në fillim zhvillimin e ngjarjeve të Milanit, duke furnizuar disa argumente në blogun e tij personal, sa i përket akordit të 3 marsit. “Rossoneri Sport Investment Luxembourg Sarl, rue Eëdard Steichen 14, 2540, Luxembourg. Nga zyrat e kësaj adrese, ajo e Rossoneri Luxembourg, srl që do të rezultojë pronare e Milanit, mes 27 shkurtit dhe 1 marsit do të niset drejt Italisë bono e 420 mln eurove që do të marrë rrugën drejt Madoninës së Milanos. Për të vijuar në punën kërkuese, zbulova dokumentin e datës 20 janar 2017, që certifikon lidhjen mes “Rossoneri Luxembourg” dhe Sino-Europe Sports Investment. Aty certifikohet si administrator/garant i firmës luksemburgeze Shen Huashan, njeriu kyç i konsorciumit kinez që po blen Milanin. Kjo kompani u krijua më 21 dhjetor 2016 dhe më 20 janar 2017, Huashan u zyrtarizua në krye të saj. Pasi u bë administrator edhe i Rossoneri Sport Investment Co.Limited e krijuar më 28 qershor 2016 në Hong Kong, dhe sidomos pasi u bë referim kryesor, përveç se administrator i vetëm i Sino-Europe Sports Investment Management Ltd, “nëna” e blerjes së Milanit, e krijuar në provincën e Shangksing, në Huzho, Zhejiang, në Kinë, më 26 majin e vitit 2016.

Kutitë kineze – Ky dokument, me pak fjalë, lidh të gjitha unazat e operacionit me praninë e asaj që në shumë burime përcaktohet si “huazim emrash”, Shen Huanshan, por që me llogari të bëra rezulton i lidhur në mënyrë perfekte me kutitë kineze të SES (Sino-Europe Sports).

Siç njihet, në fakt, Sino Europe ka krijuar një sërë kompanish e firmash në Evropë për të arritur te Milani, duke ndjekur modelin Suning me Interin: aty, në fakt, Nusantara Sports Venture Hong Kong Limited, një nga holding që janë pjesë e galaksisë Tohir, shiti kuotat e saj te International Sports Capital, që më pas ia xhiroi Great Horizon S.a.r.l., firmë me seli ligjore në Luksemburg, në pronësi të Suning. Që derdhi nën formën e rritjes së kapitalit 142 mln euro për blerjen e 21,86% të klubit zikaltër, duke u bërë më pas 68,55% me hyrjen e vërtetë të Suning në këtë operacion.

Njësoj – Duke qëndruar te fakti se ka diferenca mes subjekteve të përfshira në kauzë, te Interi një grup privat, te Milani një grup i mbyllur me private equity (disa investitore-financues), procedura do të jetë e njëjtë. Sino Europe “adopton” planin B, për shkak të problemeve të ardhura nga pushteti kinez dhe qeveria, për të mos dhënë “dritë jeshile” për kapitalet e jashtme. “Rossoneri Sport Investment Co. Limited” do të nisë, javën tjetër, me destinacion “Rossoneri Sport Investment Sarl” në Luksemburg, plot 420 mln euro, që më pas do të kalojnë me bono me një të shtypur në tastierë… Në kohë për 3 marsin, dita kur edhe gjithçka do të mbyllet.