Eksperienca thotë Starova, por Gjoka e ka thyer në një finale

Nga njëra anë disa tituj kampionë e disa dekada eksperiencë , nga ana tjetër një trajner i guximshëm, që nuk ka ndonjë CV “profesori”, por dy trofe i ka fituar dhe njërin prej tyre e ka marrë me një mrekulli në aspektin taktik, pikërisht kundër Starovës. Ishte sezoni 2013/2014, Starova drejtonte Kukësin e milionave, Gjoka drejtonte Flamurtarin e “bukës së thatë”, me lojtarë thuajse të gjithë vlonjatë dhe ndonjë besnik si Nijas Lena, Gilman Lika e Gledi Mici, që në janar nuk preferuan të braktisnin anijen që po mbytej. Ishte një Flamurtar modest, por që e arriti pa vuajtje mbijetesën dhe më pas në finalen e kupës në “Qemal Stafa”, erdhi pika më e lartë në karrierën e Gjokës: një ndeshje perfekte, duke kompensuar disa mungesa shumë të rëndësishme dhe duke triumfuar me një gol të Arbër Abilaliajt në minutën e 44-t. Ishte ndeshja e Kukësit, ishte trofeu që Gjici e donte me çdo kusht, duke ndërtuar një skuadër me emra të frikshëm, mjafton të kujtojmë që në sulm ishte një djalosh, Sokol Cikalleshi, ndërsa në stol uleshin emra si Shameti e Musolli, sa për të përmendur ndonjë.

Tani tabloja është krejt ndryshe, sepse Gjoka nuk është më në krye të një grupi lojtarësh të papaguar, por krejt e kundërta, ka marrë pikërisht atë Kukës që nuk e bëri dot me trofe Starova. Ky i fundit kërkon të kthejë titullin te Partizani. E ka bërë vetë për herë të fundit, në sezonin 1992/93, zor se mban mend ndokush. Ishte kohë e keqe, futboll i vobektë, në kufijtë e mbijetesës, me shumicën e futbollistëve shqiptarë që ishin larguar nga Shqipëria, për futboll apo për çdo punë që u dilte përpara, pak rëndësi ka. Ishte koha kur Partizani kishte ende fuqi financiare dhe pushtet, në çdo drejtim, sepse më pas erdhi “tërmeti” që ia shembi muret dhe pak nga pak e rrënoi, derisa e çoi edhe në Kategorinë e Dytë. Ndërkohë, Starova vazhdonte misionin e trofeve në vitet 2000 te Tirana, aty ku në fakt nuk ishte ndonjë siklet i madh të dilje kampion, duke parë që ajka e Shqipërisë ëndërronte dhe lutej të vishej bardheblu. Pas një periudhe larg kryeqytetit, Starova u kthye te Tirana, në sezonin 2010/2011, vit kur Tirana fitoi kupën. Në atë kohë nuk ishte ndonjë gjë e madhe, tani konsiderohet si triumf në Champions League.

Po atë sezon 2010/2011 Ernest Gjoka niste aventurën si trajner në nivele të larta, duke marrë drejtimin e Apolonisë, të cilën e ngjiti në Superiore, por nuk e lejuan ta vazhdonte projektin, duke u bërë pishman në vitin 2012, por edhe aty pak muaj kohë i dhanë. Mes dy periudhave, pak muaj në Berat, sa për të shpëtuar Tomorin nga rënia nga kategoria, duke munduar në play-off Besëlidhjen me 11-metërsha. Tek ai Tomor luante edhe Ylli Shameti. Në dhjetor 2012 erdhi hapi i madh, marrja e Flamurtarit, aty ku Gjoka tregoi sa vlente, edhe pse në tetor 2014 e larguan.

Më mirë Starova, apo Gjoka? Tani Gjoka luan bastin e karrierës, është vetëm një hap larg, në një kampionat pa humbje, diçka e pamundur në një kampionat me 36 javë. Starova ka eksperiencë më të madhe, fundja ka disa dekada në drejtim, por Gjoka është trajneri i brezit të ri, i guximshëm me lëvizjet gjatë ndeshjes dhe kurrë polemik, trajneri që po arrin të mbajë të qetë për një sezon të tërë Safet Gjicin. Edhe ky është mision i pamundur, siç tregon historia!