Egnatia nuk ndalet më, Orikumi frenon Naftëtarin

Vllaznia bën surprizën në Patos

Albpetroli – Vllaznia B 0-2

Shënues: Mehmedaj 27’, Ruqi 91’

Albpetroli: Baba, Mbyeti, Duda, Abazi, Sako, Hidersha, Xh. Arapi, Prifti, K. Arapi, Pernezha, Hatia. Trajner: A. Kurti.

Vllaznia B: Vjerdha, Kukaj, Ruqi, Miloti, Mehja, Hyseni, Balaj, Mehmedaj (Lushaj 75’), Hallunaj, Djeparxhia, Pusi. Trajner: E. Kraja.

Gjyqtarë: K. Sheko, T. Kaso, M. Llukmani, K. Qendro (Vlorë)

Kartonë të verdhë: Hidërsha, Mehmedaj, Lushaj

Vllaznia nuk ndalet edhe dje ka mundur edhe Albpetrolin në Patos, një skuadër që e kishte rival në betejën për ngjitjen në të Parën deri pak javë më parë. Skuadra shkodrane e trajnerit Kraja, duhet theksuar se ka bërë një paraqitje mjaft të mirë edhe në saj të disa kualiteteve që ka në përbërjen e vet. Albpetroli është përpjekur që të shënoj i pari, por Mehmedaj ka shuar shpresat e vendasve, kur në të 27-tën minutë ka kaluar miqtë në avantazh. Në pjesën e dytë, loja ka qenë më e hapur dhe të dyja ekipet kanë kërkuar të shënojnë sërish, por në shtesën e parë, janë sërish miqtë që shënojnë golin e dytë e kështu konsolidojnë pozitat në vendin e dytë dhe tashmë synojnë edhe kreun!

E. Saliaj

—————————-

Vora mund Luzin me goleadë

Vora – Luzi 5-2

Shënues: Shkëmbi 5′, 89′, G. Fuçia 13′, Balliu 30′, 35′ / Bakalli 18′ , 65′

Vora: Hoxha, Shima, Balliu, Gurra (Muzhaqi 40′), Kacnia, Abazaj, E. Fuçia, Merdini (Gjikola 80′), Hodo, Shkëmbi, G.Fuçia. Trajner: E. Topi

Luzi: Sula, Boriçi, Leçini, Sulaj, Çullhaj Shkembi, Bushi (Barçi 36′), Kullolli, Tafa, Sina, Bakalli (Xeka 65′). Trajner: V. Lusha

Kartonë të verdhë: Bakalli

Vora e ka mbyllur me fitore gjysmën e parë të kampionatit teksa dje ka fituar me skuadrën e Luzit. Vorakët, kanë qenë më Superiorë edhe pse janë surprizuar nga miqtë, ku pas golave të Shkëmbit e Fuçisë së vendasve, miqtë kanë shkurtuar diferencën me anë të Bakallit. Madje, kanë tentuar disa herë edhe golin e dytë, por vendasit nuk kanë falur duke shënuar sërish. Balliu dopietë për vendasit, e më pas Bakalli i miqve sërish shënon sa për statistikë, derisa Fuçia, ka vulosur fitoren e vorakëve me rezultatin 5-2.

——————————-

Dopieta e Doksanit nderon Partizanin B

Partizani B – Internacional 2-0

Shënues: Doksani 29` 32`

Partizani B: Hoxha, Janku, Doksani, Arbana (Karameto 46`), Agalliu, Lleshi (Shytermeja 81`), Lika, Hasa, Ismailaj, Gjeçi, Vatnikaj. Trajner: G. Mahmutaj.

Internacional T.: Mema, Puka, Haka, Sallaku, Mekolli (Vasiu 85`), Xhuveli (Reçi 83`), Shkreta, Haxhia, Henza, Meta, Biduli (Hasalla 60`) Trajner: A. Bedini.

Kartonë të verdhë: Lika 36` / Reçi 88`

Gjyqtarë: L. Mustafaraj, O. Abazi, A. Zalla, M. Kelaj (Tiranë)

Partizani B ka arritur që të mposhtë me rezultatin 2-0 ekipin e Internacionalit të Tiranës. Skuadra e trajnerit Mahmutaj, dje ja ka dalë edhe fale mbrojtjes, ku Elis Doksani, futbollisti titullar i përfaqësues sonë U-19, ka realizuar dopietë. Partizani B, dje e ka dominuar ndeshjen, me lojë dhe raste, madje ka pasur edhe raste të tjera për të thelluar avantazhin. Megjithatë, duhet theksuar se skuadra e kuqe këtë edicion, synon që të afirmojë sa më shumë talente nga akademia. Kurse Internacionali, edhe pse me koncept loje, sërish ka dalë pa pikë!

J. Zela

———————————-

Veleçiku – Kevitan ???

(Nuk paraqit Kevitani)

Veleçiku: Hila, Zmijani, Kolaj, B.Çokaj, Dreabeja, Hasa, Gokaj, Hotaj, Plishta, D.Çokaj, Osmani. Trajner: B. Duli. (Në dispozicion: Lopçi, Gashaj, Çekaj, Kurtulaj, Mesi).

Gjyqtarë: E. Kasa, P. Shkëmbi, L. Cani, E. Spahiu (Tiranë)

Kevitani nuk është paraqitur në Koplik edhe pse skuadra vendase e kishte përgatitur ndeshjen duke marrë edhe masat e duhura organizative! Në orën 14:00, gjyqtarët kanë nxjerrë ekipin vendas në fushë. Ka pasur një informacion për prishje autobusi në orën 13:40. Veleçiku priti 45 minuta, gjyqtari vërshëlleu për fillimin e takimit si dhe tri herë për fundin e takimit në orën 14:45 minuta sipas rregullores së FSHF-së në të tilla rase. Veleçiku pret 3 pikët në tavolinë.

Bashkim Ramekaj

———————————

Goleada, Domosdova përmbys Këlcyrën!

Domosdova – Këlcyra 6-4

Shënues: Toçka 2’ 83’, Molla 22’,87’ Facja 51’, Liçkollari 77’ (11-m) / Sakollari 60’, Sadikaj 66’, 73’

Domosdova: Xhelollari, Xh. Rira, Facja, Çekiçi, LLeshi, Molla, Bozha, Liçkollari, Toçka, Duka, F. Rira. Trajner: E. Karriqi.

Këlcyra: Xheli, Spahiu, Musaj, Coli, Shahini (Xhakollari 7’), Halili, Sadikaj, Lito, Kamberi, Tepshi, Sakollari. Trajner: R. Spahiu.

Kartonë të Verdhë: Halili, Kamberi, Lito

Karton i kuq: Coli

Gjyqtarë: E. Kotomelo, E. Çepunaj, B. Hamzaj (Korçë)

Ekipi i Domosdovës mposht me rezultatin 6-4 Këlcyrën e rikthyer këtë sezon në Kategorinë e Dytë. Pavarësisht se prrenjasakët fituan, miqtë nga Këlcyra, jo vetëm që treguan rendiment të mirë loje, por disa herë e vunë në rrezik ekipin e Këlcyrës. Ndeshja u luajt në të dyja portat, madje u bë interesante. Pasi u barazua dhe për një momente shkoi edhe 3-4. Por vendasit, afër kualiteteve ja dolën dhe morën 3 pikët, duke iu larguar fundit të renditjes dhe duke zënë një pozicion komod në tabelën e klasifikimit.

Thanas Gjata

——————————–

Paqe në “derbin e Vjosës”

Tepelena – Memaliaj 1-1

Shënues: Sulaj 82` / K. Shehu 82`

Tepelena: A. Buxaj, Skënderaj, Havari, Sakas, B. Buxaj, Sulaj, Felaj (Kuçi 75`), Idrizi (Burhani 83`), Cana, A. Shehu, Aliaj. Trajner: I. Selimi.

Memaliaj: Zhupa, Memallaj, Caushi (Bilo 61`), Ajdini (Suli 46`), Lala, Bilaj, Hoxha, Kucaj, Jaupi, K. Shehu, Hisesani. Trajner: A. Zhupa.



Kartonë të verdhë: Kuçi 76 `/ Kucaj 55`, Suli 55`, Hisesani 80`.

Gjyqtarë: Xh. Mema, A. Bila, K. Cena (Durrës).

Derbi Tepelena-Memaliaj përfundon në barazim 1-1. Pritej shumë nga të dyja skuadrat, por interes për të dy trajnerët kishte aktivizimi i lojtarëve të rinj vendas se sa rezultati. Këtë sezon, si Tepelena ashtu edhe Memaliaj, nuk kanë pretendime. Golat janë shënuar, thuajse në fraksion sekondi dhe të dyja ekipet e kanë mbyllur ndeshjen me një barazim. Sulaj për vendasit, e pak sekonda më pas është i riu memaljot Shehu që ka barazuar shifrat në 1-1. Të dyja ekipet, synojnë “mesin e artë” këtë edicion.

Gëzim Beqiri

———————————-



Përmeti “poker” ndaj Devollit!

Përmeti – Devolli 4-0

Shënues: Shele 2`(11-m), 37`, Gaba 20`, Çako 84`

Përmeti: Xhako (Rrumbullaku 65`), Batha, Hoxha, Këndella, Sanxhaku, Gaba, Sina, Karalli, Todhe, Duro (Çako 67’), Shele (Maçolli 80`). Trajner: A. Kano.

Devolli: Dushku, Pere, Tane, Çuko, Fraholli, Nallbati, F. Kambo, Pleshti, Treni (E. Kambo 66’), Ahmetlli, Xhaçi. Trajner: K. Sterjo.

Kartonë të verdhë: Tane 70`.

Gjyqtar: K. Bajramaj (Tiranë).

Përmetarët shënojnë me fillimin e lojës me një penallti të finalizuar nga Shele. Goli i dytë nga Gaba dhe i treti po nga Shele ja pakësojë edhe më shumë Devollit të pretendonte për një rezultat pozitiv. Skuadra mike, u ndje “e dorëzuar“ që në pjesën e parë. Devolli u paraqit në këtë ndeshje me shumë mungesa dhe nga siguria që krijuan vendasit për fitoren e ndeshjes, iu dha mundësia të provonin futbollistë të rinj, përfshi edhe portierin. Katër golat e Përmetit, tregojnë se mundësitë e skuadrës së “qytetit të luleve” janë për më shumë. Vladimir Nasi

———————–

Maliqi argëtohet me Skraparin!

Maliqi – Skrapari 4-2

Shënues: Trëndafili 2’, 38’, 90+1, Make 5’ / Gogo 8’,80’

Maliqi: Vollga, Bashllari, Zyfi, Kollçinaku, Shabanllari, Make, Bregu,(Lipollari 46’), Tako, Çelniku (Ramo 50’), Meçollari (Merko 50’), Trëndafili. Trajner: E. Malësia.

Skrapari: Beqollari, Guri, Lamçe (Shabani 75’ ), Gogo, Myftari (Sinanaj 68’), Carçani, Liçollari, Meta, Tafa, Haxhiu, Spaho, (Caushllari 46’) Trajner: A. Spahiu.

Kartonë të verdhë: Zyfi 80’ / Tafa 90+2

Gjyqtarë: E. Demiraj, G. Kamolli, B. Balliu (Pogradec) S.Dyrmishi (Elbasan)

Maliqi rikthehet tek fitorja duke bindur përball publikut të vetë në sfidën mbyllëse të fazës së parë. Djemtë e trajnerit Malësia, e kanë nisur vrullshëm takimin duke shënuar dy gola në harkun e 5 minutave, me autor Trëndafilin dhe Maken. Miqtë nga Skrapari reagojnë menjëherë, ku Gogo në minutën e tetë ka ngushtuar diferencën pas një përgjumje të mbrojtjes. Në fushën e lojës vihej re qartë diferenca midis dy skuadrave, me Maliqin superior dhe një Skrapar që lë për të dëshiruar me lojën e zhvilluar. Në minutë n e 38’ Trëndafili ka trefishuar rezultatin duke i dërguar të tijtë në dhomat e zhveshjes me epërsinë e dy golave. Me fillimin e pjesës së dytë, trajneri Malësia ka hedhur në fushën e lojës 3 lojtar të rinj për ta freskuar disi ekipin, të cilët e kanë justifikuar më së miri besimin e trajnerit. Në minute e 80-të sulmuesi Gogo provon të rihap takimin duke realizuar një gol mjaft të bukur, por vetëm kaq. Në minutën e 91-të, Trëndafili ka vulosur gjithçka duke realizuar tripletën. dhe duke u bërë kështu golashënuesi më i mire i ekipit të Maliqit në fazën e parë.

Ildi Merolli

———————————

Festë e grushte në Kuçovë, Orikumi merr pikë!

NAFTETARI – ORIKUMI 1 – 1

Shënues: Danaj, 39′ E. Hoxha 55′

Naftëtari: Lo. Koçi, S. Gega, Xh. Kajo, E. Kajo, K. Pepa, A. Gega, Vreto, Shaba, Kopaçi (Koroveshi 75′), Danaj, Behari. Trajner: K. Mile.

Orikumi: Hazani, Omeri, Azizi, G. Hoxha, E. Hoxha, Nurçe, Xhelili, Livanaj, Kapaj (Gjipali 90+2’) Capaj, Kongjini (Llocaj 46′) (Jazaj 82′). Trajner: A. Haxhiaj.

Gjyqtarë: F. Xhemalaj, E. Ganxhi, E. Gjoni (Elbasan)

Kartonë të verdhë: E. Kajo, K. Pepa, Danaj / Omeri, E. Hoxha, Capaj.

Naftëtari bën një hap fals në javën e fundit të fazës së parë, duke u ndalur pikërisht në shtëpi nga Orikumi ndjekës. Kështu, me këtë barazim, kuçovarët kanë ndalur edhe serinë e 11 fitoreve radhazi, duke lënë të zhgënjyer më shumë se 2500 shikues që kanë mbështetur me një entuziazëm të madh skuadrën e tyre të zemrës. Kuçovarët edhe pse kanë kaluar në avantazh të parët, nuk kanë administruar siç duhet, madje kanë shpërdoruar shumë raste. Madje, edhe mund ta kishin pësuar më keq kur në minutën e 90+3’, miqtë kanë rrezikuar shumë, teksa Capaj i vetëm në zonë përballë Koçit nuk shënon dhe kjo falë reagimit të shpejtë të portierit vendas. Kryendeshja e grupit B, duhet thënë se është zhvilluar shumë e bukur dhe madje me tension të lartë ku nuk i kanë munguar as rastet e shumta për shënim në mënyrë të veçantë nga skuadra e Naftëtarit që ka dominuar krejt takimin në këtë aspekt. Ashtu sikur edhe ndërhyrjet e ashpra në fushë që kanë detyruar kryesorin elbasanas Xhemalaj të ruaj ekuilibrat në fushë për të mos prishur bukurinë e takimit. Madje, edhe të ndërpresë disa herë lojën dhe të ndëshkoj me kartonë të verdhë, por edhe ka kursyer kartonët e kuq për të dy palët si në fushë ashtu edhe për pankinat respektive. Ku fillimisht me teknikun Mile që për protestë i kërkon ta nxjerrë nga pankina dhe më pas anulon vendimin. Ndërsa, për teknikun mik Haxhiaj kur nuk kryen zëvendësimin e kërkuar prej tij dhe shkaktoi vonesën e lojës.

Sherri, ndërhyn FNSH në dhomat e zhveshjes!

Takimi ka nisur me festë, me një organizim të shkëlqyer nga ana e klubit kuçovar, ku futbollistët e të dy skuadrave janë shoqëruar në fushë nga nxënës të shkollave të veshur si babagjysh të Vitit të Ri. Por, janë respektuar edhe tifozët miq, rreth 50 prej tyre në vende komode. Por, vërshëllima e fundit e kryesorit Xhemalaj, ka bërë që tensioni të jetë shumë i lartë, ku nuk kanë munguar as grushtet mes futbollistëve të dy skuadrave. Çka ka futur në “lojë” edhe pjesëtar të pankinave respektive. Por, ka qenë ndërhyrja e menjëhershme e forcave të rendit që kanë shuar sherrin masiv. Ndonëse futbollistët futen në dhomat e zhveshjes të shoqëruar nga stafet dhe policia që ka vendosur edhe mburojat për futbollistët miq dhe gjyqtarët e takimit, një person ka dalë nga tuneli dhe i ka kërkuar një grupi të forcave të FNSH (të ardhur nga Fieri ose Vlora) që të futen me shpejtësi në ambientet e brendshme. Ku tensioni i lartë dhe zënkat kanë vijuar midis futbollistëve të veçantë, ndonëse qëndrimi i sportdashësve vendas ka qenë shumë korrekt. Është pritur largimi i tifozëve vendas, që të bëhej edhe shoqërimi i skuadrës orikase. Edi SPAHIU