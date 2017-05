Edi Martini: A do vepronte ashtu Bakaj, po të ishte gjallë Myftari?

Kur Elis Bakaj firmosi për Vllazninë, ndër njerëzit që dolën hapur kundër atij transferimi ishte legjenda e futbollit Edi Martini.

Shkodrani ishte mjaft kritik, duke u shprehur: ““Bakaj te Vllaznia? Shpresoj të jetë një ogur i mirë dhe të vërë në dispozicion potencialin që zotëron. Unë për vete shpresoj dhe dëshiroj që të ndihmoj Vllazninë në këtë pjesë që ka mbetur, por kam frikë që me karakterin që ka, nuk do të luajë më tepër se 4 ndeshje. Kartelat e kuqe dhe moskërkesa e llogarisë do na kushtojë shumë. Shpresoj të jem i gabuar”.

Tani ka ndodhur çmenduria: Vllaznia e Tirana do të përballen në një betejë që mund të fundosë njërin klub dhe Elis Bakaj ka refuzuar të bëhet protagonist, në një sfidë ku ka presion të jashtëzakonshëm mbi të.

Tani Martini nuk mund të qëndrojë pa reaguar, duke shkruar në Facebook mendimin e tij therës: “Shumë njerëz më kritikuan që fola për bakaj në fillim, kur erdhi te Vllaznia. Po tani, mor shokë e miq, a më jepni të drejtë për çfarë kam thënë? Erdhi, bëri stërvitje, mori lek u kënaq e tani më bën edhe burrin e mirë. A thua e kishte bërë këtë punë ku, po të ishte gjallë Myftari (Çela), apo të ishte Valteri?”.