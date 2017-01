Edhe Zejnullahu braktis Kosovën?

Kosova ka talente pa fund, por jo të gjithë mund të luajnë në formacion, ndaj trajneri Bunjaki detyrimisht po përballet me presion dhe paralajmërim për largim nga kombëtarja e sapoformuar.

Një prej lojtarëve që mund të lërë, të paktën përkohësisht, Kosovën, është mesfushori i Union Berlinit, Eroll Zejnullahu.

Sezonin e shkuar ishte titullar fiks me klubin e Bundesligës 2, këtë sezon ka luajtur më pak dhe duket se udhëtimet për grumbullimet me Kosovën i kanë prishur punë.

Të paktën kështu mendon Eroll Zejnullahu, i cili këtë sezon ka luajtur vetëm 127 minuta në shtatë ndeshje, duke dhënë dy asiste.

Ndonëse është grumbulluar rregullisht nga Kosova, Zejnullahu ende nuk ka debutuar në ndeshjet kualifikuese dhe kjo gjë e ka mërzitur jashtë mase.

I intervistuar nga gjermania Bild, 22-vjeçari tashmë lëshon një sinjal të qartë ndaj Kosovës: “Jam i fokusuar vetëm tek Union. Do të mendoj tri herë para se të udhëtoj drejt Kosovës. Nuk dua të shkoj të luaj me ekipin kombëtar, të mos aktivizohem as edhe një minutë dhe pastaj të humbas ndeshjet me Unionin. A do të kërkoj të mos grumbullohem? Së pari do të flas me trajnerin e Union Berlinit, Jens Keller, dhe pastaj me trajnerin e Kosovës”.