Edhe Salihi në Serbi, vetëm “magjistarja” e kthen në fushë

Hamdi Salihi, sulmuesi shkodran i Skënderbeut, deri nesër në mbrëmje nuk do të jetë pjesë e ekipit. Ai ka udhëtuar dje drejt Serbisë për t’iu nënshtruar terapisë “magjike” të të famshmes Marijana Kovaçeviç. “Sport Ekspres” bëri me dije dje se Salihi rrezikon shumë seriozisht ndeshjen në Kukës, pas dëmtimit të pësuar në ndeshjen ndaj Tiranës, ku në fakt u aktivizua pas vetëm një seance stërvitore.

Shanset për të qenë në fushë të shtunën ishin të pakta, ndaj dhe drejtuesit e klubit bardhekuq luajtën edhe “kartën e fundit”, duke e nisur menjëherë drejt Beogradit, ku shkodrani ka qenë edhe më parë për t’u riaftësuar te Marijana. Fizioterapistja serbe ka pasur shpesh vizitorë nga Skënderbeu, ku i fundit ishte Tefik Osmani dhe më parë ka qenë Latifi.

Dje, pas mbërritjes në Serbi, Salihi mësohet se ka kryer seancën e parë të terapisë. Nuk është bërë e ditur sa seanca i duhen lojtarit në fjalë, që të jetë gati për të shtunën, sepse kjo varet nga masa e dëmtimit. Nga burime pranë gazetës mësohet se nesër pasdite sulmuesi do të niset drejt Shqipërisë.

Në këtë mënyrë, Hamdi Salihi nuk do të zhvillojë asnjë seancë stërvitore me ekipin gjatë këtyre ditëve, por do të jetë në fushë ndaj Kukësit, nëse “magjistarja” serbe do të bëjë mrekullinë edhe këtë radhë. Salihi ka qenë edhe dy herë të tjera në Serbi dhe është kthyer i gatshëm për të qenë në fushë. Skënderbeu është klubi i vetëm shqiptar, që i beson fizioterapistes së famshme serbe, ku janë riaftësuar edhe lojtarët më të mëdhenj në botë. Kostoja financiare është e lartë, por për një ndeshje vendimtare si kjo me Kukësin ia vlen të shpenzohet. A do të bëjë sërish Marijana një mrekulli me Salihin? Te Skënderbeu besojnë shumë.