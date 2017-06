Edhe Bruno Dita përshëndetet me Teutën

Faleminderit “KS TEUTA” Faleminderit dhe mirenjohje te gjitheve per perkrahjen dhe mbeshtetjen qe me keni dhene keto vite duke filluar nga presidenti, shefi klubit, traineret dhe shoket e ekipit…dua te falenderoj tifozerin durrsake, ne vecanti DeD qe me brohorimat tuaja me bet te ndihesha njeri prej jush… kalova 3vite te bukura aty, si mund tju harroj kur ne Durres njoha shoke e miq te mire, njerez qe do ti kujtoj gjithmone dhe ruaj respektin maksimal… Faleminderit familja e madhe TEUTA…Forca TEUTA???

A post shared by Bruno Dita? (@bruno_dita) on Jun 1, 2017 at 5:38am PDT