Ebong: Ende nuk kemi arritur marrëveshjen

Jurgen Zela

Pas Simon Rrumbullakut dhe Elton Kales, Kukësi pret që ekipit t’i bashkohet dhe sulmuesi Kufre Ebong. 21-vjeçari nga Nigeria shihet si një lojtarë polivalent dhe zëvendësuesi ideal i kroatit Pero Pejiç. Ebong konfirmohej si një lojtar i Kukësit paraprakisht nga drejtuesit, por vetë lojtari në fjalë është kontaktuar nga “Sport Ekspres”, për të folur rreth një transferimi të mundshëm të tij në Shqipëri. Rreth çështjes nëse ka arritur një marrëveshje paraprake, Ebong thotë: “ Jam kontaktuar nga Kukësi, por ende nuk kemi arritur një marrëveshje”, çka lë të kuptohet se palët janë në bisedime. I pyetur se kur mund të mbërrijë në Shqipëri dhe pse nuk është bashkuar me ekipin në fazën përgatitore në Antalia, sulmuesi përgjigjet: “Ende nuk e di realisht se kur mund të jem aty, për sa i përket fazës përgatitore nuk kam folur ndonjëherë rreth kësaj çështje, që unë të bashkohesha me ekipin”.

Kukësi pret nga Ebong që ta ndihmojë në arritjen e objektivave dhe në një të ardhme jo shumë të largët të mbushë dhe arkat e klubit nga shitja e tij, por vetë lojtari në lidhje me periudhën se për sa kohë do të qëndrojë në Kukës nëse arrihet marrëveshja, nuk e ka një përgjigje, duke thënë shkurtimisht: “Se për sa kohë do të firmos, atë do ta vendos kur të jem në Shqipëri, për momentin nuk e di”. Për vetë lojtarin, kalimi tek Kukësi shihet si diçka pozitive dhe ai e pranon diçka të tillë, por mohon ta ketë ndjekur më parë kampionatin tonë: “Të tregohem i sinqertë, nuk e kam ndjekur më parë kampionatin shqiptar, por besoj se është i fortë. Lidhur me kalimin tim të mundshëm tek Kukësi, besoj se do të jetë diçka mjaft pozitive për mua”. Verilindorët këtë sezon kanë një organikë mjaft të pasur, teksa vetë stafi teknik me trajnerin Gjoka e kanë pranuar se kanë një ekip të kompletuar.

Veçanërisht në repartin e sulmit, ku Pejiç dhe Emini janë kthyer në titullarë të padiskutueshëm. Ebong tregon se nuk i frikësohet konkurrencës, duke treguar dhe pozicionet ku ai mund të japë maksimumin: “ Mund të luaj si sulmues qendre, por pa problem mund të aktivizohem dhe pas sulmuesit kryesor. Unë nuk kam frikë nga konkurrenca, pasi e kam provuar dhe kur jam aktivizuar me kombëtaren”. Kufre Ebong pritet të jetë një nga lojtarët e pakët që do i bashkohet Kukësit në merkato e janarit, ndërsa nigeriani tregon se si është lidhur me Kukësin: “Ka qenë Kauso Seidi ai që më ka njohur me Kukësin dhe po merret me transferimin tim në Shqipëri”, përfundoi 21-vjeçari. Afrimi i Ebong tek kampionët e dimrit do të mbipopullonte repartin e sulmit dhe konkurrenca do të ishte më e fortë se kurrë, me Pejiç dhe Emini që do të sfidoheshin nga Guri, Rangel dhe Ebong. Mbetet për t’u parë nëse sulmuesi do të arrijë të gjejë gjuhën e përbashkët me kuksianët, për ta finalizuar më pas me hedhjen e firmës në kontratë.