E shkuara dhe trofetë, 4 trajnerët që duan “të shkruajnë”… sezonin

Gjergji Stefa

Duhet të kthehesh shumë pas në kohë për të gjetur një trajner, që kryeson kampionatin dhe që në të shkuarën nuk e ka fituar asnjëherë titullin kampion. Sigurisht që ka gjithnjë një herë të parë dhe Ernest Gjoka po kalon praktikisht një nga momentet më të mira në karrierë. 18 ndeshje pa asnjë humbje dhe në një kampionat ku konkurrenca është shumë e fortë, duhet konsideruar si një arritje dhe meriton padyshim komplimente. Gjoka është më i ri se trajnerët e tjerë rivalë, megjithatë deri tani ka fituar një Kupë me Flamurtarin – mundi Kukësin e Starovës 1-0 dhe Superkupën me Kukësin, ku mundi rivalët e Skënderbeut 3-1, një ndeshje e luajtur në gusht 2016. Në përgjithësi është një trajner i edukuar, krijon klimë pozitive me lojtarët dhe ka raporte të mira me opinionin publik dhe me mediet. Daljet në ekran i ka të kuruara dhe transmeton gjithnjë një lloj qytetarie. Si futbollist nuk ka lënë shumë shenjë dhe, sipas të gjitha gjasave, njerëzit e njohin më shumë si trajner se si ish-lojtar. Kush janë 3 rivalët e tij në garën për titullin kampion?

Në fundin e viteve ‘80 kampionati kishte një konkurrencë të ndjeshme dhe 3 klubet e kryeqytetit ishin në pararojë të një futbolli, që kishte vëmendjen maksimale të njerëzve. Mirel Josa i Tiranës, Sulejman Starova i Partizanit dhe Ilir Daja i Dinamos ishin pjesë të rëndësishme të asaj çka ndodhte çdo fundjavë në “Qemal Stafa” apo në asokohe në stadiumin “Dinamo”, ndërsa sot, si trajnerë, gjithashtu kërkojnë të lënë shenjë në këtë kampionat.

Starova është, le të themi, dekani i trajnimit. Po hyn në vitin e 27-të si trajner dhe është i fundit, që ka fituar titullin kampion me Partizanin 24 vite më parë. Titullin e fundit personal e ka me Tiranën në vitin 2005. Në përgjithësi, është një personazh në botën e futbollit. Ka punuar si sekretar në FSHF, opinionist në TV, drejtor klubi e madje deri në kufijtë e këshilltarit të presidentëve. Njeri me impakt të madh publik, raport i kujdesshëm me mediet dhe batuta sa herë që shfaqet para mikrofonave.

Ilir Daja po kërkon t’i japë titullin e 7 radhazi Skënderbeut, ndërkohë që personalisht e ka fituar këtë trofe në vitin 2006 me Elbasanin dhe në vitin 2008 me Dinamon. Përpara se të drejtonte Tiranën kishte disa sezone, që nuk shfaqej në ekipet e Europës. Në përgjithësi është konsideruar si një trajner kokëfortë, disi teorik, me këmbëngulje në idetë e tij taktike, një nga ata që kompromisin nuk e ka “armën” e tij më të fortë. Një teknik, që nuk hyn te të preferuarit e presidentëve në bazë të karakteristikave që ka, por që është punëtor dhe dora e tij në skuadër në përgjithësi ndihet ndjeshëm.

Mirel Josa, pavarësisht se është i katërti në renditje me Tiranën, është trajneri më i suksesshëm shqiptar nga të gjithë ata që janë në qarkullim. Ai ka fituar 5 tituj kampion, një me Tiranën në vitin 2004 dhe katër të tjerë me Skënderbeun. Ai gjithashtu ka lënë një imazh të mirë, sidomos me arritjet në Kupat e Europës si kur ishte Tirana, po ashtu edhe te Vllaznia dhe te Skënderbeu, teksa është i vetmi trajner shqiptar që ka drejtuar një skuadër tonën në grupet e Europa Ligës. Në përgjithësi të jep perceptimin e një njeriu të zymtë dhe jo shumë të shoqërueshëm, por kjo nuk është e vërtetë. Ata që e njohin nga afër e dinë fort mirë se jashtë çehres, le të themi serioze, është një karakter liberal, që di të krijojë raporte të shkëlqyera me lojtarët kryesorë në skuadër.

Gjoka dhe Josa – në mes Starova dhe Daja – ndahen me 9 pikë në renditjen e përgjithshme të kampionatit, dhe pas këtij skaneri pyetja që shtrohet është: A mjafton përvoja në vite dhe trofetë e fituar për një trajner, që ta drejtojë skuadrën drejt titullit të radhës apo këtë vit do kemi, ashtu si nuk ndodh shpesh, një teknik të ri kampion, pavarësisht se rivalët kanë një “Cv” më të pasur?