E fundit, Juventusi siguron talentin çek!

Patrik Shkik, me shumë mundësi, pritet të bëhet futbollist i Juventusit. Ky ëhstë lajmi i orëve të fundit, teksa nuk dihet ende sa i përket modalitetit të pagesës, ose të paguhet klauzola prej 25 mln eurosh ose të gjendet një rrugë e ndërmjetme. “Zonja” vendos që të sigurojë një ndër talentët më të dalluar në Serinë A me Sampdorian, ku sezonin e shkuar shënoi gola si zëvendësues. Por, do të flitet me agjentin e lojtarit, pasi mund edhe të qëndrojë edhe një sezon te Sampdoria, nëse Alegri jep “ok”.