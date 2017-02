E çuditshme, arbitri shqiptar në Itali bën gafën e vitit

Lajm vërtet i çuditshëm dhe për të qeshur, nëse është i vërtetë, ai që vjen nga Italia, më saktë nga Breshia. Një arbitër shqiptar, Ismail Keci, i cili prej vitesh jeton në Kiari, në Lombardi, ka bërë një gafë të pafalshme në futbollin amator, Kategoria 1.

Fundjavën e shkuar luhet Selero-Bieno, një derbi fshatrash, ku natyrisht teknika ia lë vendin shkelmit dhe është e vështirë edhe për arbitra profesionistë. Një sherr masiv 8 minuta para mbylljes bëri që arbitri shqiptar të nxirrte disa kartonë të kuq, për të qetësuar situatën, kur rezultati ishte 4-3 për Seleron. Pasi numëroi kartonët e kuq, Keci pa se skuadra vendase kishte me mbetur me 9 lojtarë dhe ajo udhëtuese me 7 lojtarë, pra 6 kartonë të kuq në total. Ç’bëri arbitri? Ndali ndeshjen, duke urdhëruar skuadrat të shkonin në dhomat e zhveshjes, pasi skuadra udhëtuese mori kartonin e katërt të kuq.

Gjithçka OK? Jo, sepse ose arbitri nuk e njeh rregulloren, ose ka pasur ndonjë arsye tjetër madhore që ka ndalur gjithçka, sepse edhe me 7 lojtarë në fushë ndeshja nuk ndalet. Sipas rregullores, vetëm pas kartonit të pestë të kuq për një skuadër bëhet e detyruar ndalja e takimit.

Pak minuta pasi ndali ndeshjen, me sa duket Keci u konsultua me ndihmësit e tij dhe bëri disa telefonata, derisa kuptoi gabimin, sepse u kërkoi skuadrave të dilnin sërish në fushë. Nuk bëhet fjalë, sepse Selero ishte gati, por skuadra që ishte në disavantazh, Bieno, refuzoi, me arsyen se lojtarët ishin ndërruar e po bënin dush dhe nuk ishin gati as psikologjikisht për të vazhduar.

Tani plas kaosi, sepse Selero refuzon që ndeshja të luhet nga e para, duke qenë në avantazh deri afër fundit, ndërsa Bieno kërkon përsëritjen e takimit, sepse është qartësisht një gabim teknik. Nëse është kështu, fatkeqësisht Ismail Keci e ka mbyllur pa lavdi karrierën e arbitrit në futbollin amator, aty ku ndodhin edhe histori të tilla.