Presidenti i Kukësit, Safet Gjici, në lidhje direkte me Supersport, gjatë festës së titullit kampion, i ka bërë ftesë zyrtare Bledi Shkëmbit, ish-kapitenit të Skënderbeut dhe që është tërhequr nga futbolli, që në të ardhmen e ka vendin e lirë në stolin e verilindorëve, nëse do të ketë dëshirë. Ai ka folur me superlativa dhe pasi e ka uruar Shkëmbin, e ka thënë me humor: “Eja në Kukës, sepse s’do të dalësh pa gjë. Pse jo, titulli tjetër mund të jetë me ty në stol.