Dy oferta për Ekuban, vendos së shpejti

Kaleb Ekuban është objektivi kryesor i Partizanit, që po tenton ta mbajë të paktën edhe një sezon sulmuesin 23-vjeçar, i cili erdhi në verë te të kuqtë i huazuar nga Kievo. Ganezi ka pasur një ofertë nga sllovakët e Slovan Bratislavës, që nuk e ka kënaqur ekonomikisht sulmuesin, ndërkohë që e duan edhe në Egjipt. Ai pritet të diskutojë me drejtuesit e Kievos për të ardhmen e tij dhe shumë shpejt pritet të vendosë për të ardhmen.

E sigurt është që te Partizani e presin me krahët hapur, por… falas, ose më saktë, vetëm në huazim. Gjatë sezonit që u mbyll sulmuesi arriti të shënojë 17 gola në 33 ndeshje, duke qenë shënuesi më i mirë në skuadrën e tij, çka bëri që edhe të fitonte zemrat e tifozëve të kuq. Në daljet e mediatike Ekuban është shprehur i lumtur me atë që ka kaluar në kryeqytet dhe nuk do ishte kundër vazhdimit të eksperiencës së tij në Superiore.