Dy “armët” e vlonjatëve, forma dhe… Shpëtim Duro

Elton Nika

Flamurtari është në kërkim të fitores së parë përballë Partizanit në këtë sezon. Vlonjatët në tre përballjet e mëparshme kanë regjistruar dy humbje dhe një barazim në takimet që kanë luajtur me të kuqtë. Në fazën e parë Flamurtari ka humbur me rezultatin 4-0, ndërsa në fazën e dytë takimi i luajtur në Vlorë ka përfunduar 1-1, me gola të Bathës dhe Alvesh. Në takimin e tretë shënuan Mazrekaj dhe Batha për Partizanin dhe Danilo Alvesh për vlonjatët, në një ndeshje që u mbyll me fitoren e Partizanin me rezultatin 2-1. Të dyja takimet në transfertë janë zhvilluar në Elbasan, teksa asnjëherë këtë sezon Flamurtari dhe Partizani nuk kanë luajtur në kryeqytet. Takimi i katërt, që do të zhvillohet këtë të hënë në Vlorë, mbetet mjaft i rëndësishëm për të dyja skuadrat. Të kuqtë janë në një situatë jo fort komode për titullin, megjithatë nuk i kanë humbur shpresat, ndërsa Flamurtari kërkon fitoren, me synim për të mos lejuar që situata të vështirësohet sa i përket qëndrimit në Kategorinë Superiore. Tek Flamurtari e dinë shumë mirë se një rezultat negativ përballë Partizanit e ndërlikon edhe më shumë situatën në renditje, ndaj edhe do të kërkohet fitorja, që njëkohësisht do të sillte edhe tre pikët e para për vlonjatët këtë sezon përballë skuadrës së kuqe. Pas humbjes në Kukës, Flamurtari është i shkëputur vetëm dy pikë larg Laçit, skuadër që renditet në vendin e parafundit, pozicion që të dërgon një kategori më poshtë. Kështu, të gjendur në një situate të tillë, për vlonjatët ndeshja me Partizanin konsiderohet me rëndësi të veçantë. Tek Flamurtari kërkohet të përfitohet edhe nga gjendja jo e mirë psikologjike e të kuqve, të cilët pas barazimit me Laçin nuk janë më në kushtet komode për të pretenduar titullin, ndaj edhe në Vlorë besohet se këtë radhë Partizani do të kalohet me sukses. Në fakt edhe vlonjatët vijnë pas një humbjeje në Kukës, por ata kanë zhvilluar një ndeshje mjaft të mirë dhe paraqitja e tyre përballë skuadrës që kryeson kampionatin është vlerësuar maksimalisht nga të gjithë. Në këto kushte në Vlorë janë të bindur në suksesin e Flamurtarit, por gjithsesi kërkohet vëmendje maksimale ndaj një kundërshtari që gjithmonë i ka hapur punë Flamurtarit, pavarësisht faktit se ku është luajtur takimi. Megjithatë, tani besohet se është radha e Flamurtarit, skuadër që në kushtet aktuale ka më shumë motiv se kundërshtari për të kërkuar fitoren, ndaj një Partizani që pas hapit të gabuar me Laçin titullin nuk e ka më në këmbët e veta, por shpreson tek gabimet e të tjerëve.

PËRGATITJET – Vijohet të punohet me ritëm të lartë në stërvitje, gjithçka në kuadër të përgatitjes së ndeshjes me Partizanin. Trajneri Duro e njeh mirë skuadrën e kuqe, ndërsa një pjesë e lojtarëve të Partizanit ai i ka stërvitur vetë, ndaj mendohet se diçka e tillë mund të ndikojë pozitivisht në kampin kuq e zi për ndeshjen me “demat e kuq”. Gjatë ditëve në vijim, Duro dhe stafi i tij pritet të saktësojnë edhe lojtarët titullarë që do të zbresin nga minuta e parë në fushë.