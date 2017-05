Dvornekoviç, me laps dhe letër!

Ishte vendimtar në ndeshjen me Partizanin, kroati Matija Dvornekoviç do të kërkojë lavdinë dhe përballë Skënderbeut,. Për “Super Sport” Dvornekoviç flet për vështirësinë ndeshjes me Skënderbeun, rezultatin, si dhe nuk lë jashtë vëmendjes dhe aspektin personal.

NDESHJA – “Le të themi është fundi i sezonit, do të luajmë e Skënderbeun, kundërshtar që ka fituar 6 tituj radhazi. E dimë që do të jetë një ndeshje shumë e vështirë, por ne duhet të mendojmë vetëm për ta fituar këtë takim, që ta marrin trofeun para tifozëve tanë në qytetin e Kukësit. Unë dhe djemtë e tjerë jemi shumë të qetë, të fokusuar të ndeshja jonë, për të dhënë maksimumin. Duhet të jemi në 100% tonë, dhe me ndihën e Zotit shpresoj ta arrijmë këtë objektiv që i kemi vënë vetes që në fillim të sezonit.”

REZULTATI – “Ne do të luajmë vetëm për fitore, por edhe barazimi nuk do të ishte rezultat i keq për ne. Gjithsesi, dëshira jonë është të fitojmë dhe ta mbyllim çështjen e titullit para tifozëve tanë. Ne do të sulmojmë që në minutën e parë, kjo është e qartë. Sigurisht që duhet të jemi të kujdesshëm, sepse Skënderbeu është një kundërshtar shumë i rrezikshëm në të gjitha fazat e lojës. Pra ka shumë cilësi. Kjo skuadër kërkon përqendrim maksimal gjatë gjithë lojës. Nëse gabojmë do të jetë gati për të nda ndëshkuar.”

KARRIERA – “Nuk mund të them se titulli kampion do të jetë kulmi i karrierës sime. Ndoshta do të jetë një hap për diçka më të madhe në të ardhmen.”