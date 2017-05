Dvornekoviç eviton polemikat: Partizanit i uroj fat!

Jurgen Zela

Luan prej një sezoni e gjysmë në Shqipëri dhe është një nga dy kroatët që kontribuon tek Kukësi. Nëse i pari është i njohur, pasi golat e Pejiçit flasin vetë, Matija Dvornekoviç është gjithnjë aty për të dhënë pasin e fundit për gol. 27-vjeçari gjatë këtij sezoni ka arritur që të shënojë katër gola dhe ka shtuar edhe 5 asiste, sepse në Kukës mesfushorëve u ngelet vetëm për të servirur topa për sulmuesit cilësorë përpara. Për “Sport Ekspres”, Dvornekoviç ka folur për ndeshjen me Partizanin dhe të gjithë “zhurmën” e kësaj sfide. E ardhmja dhe konkurrenca? Dvornekoviç nuk ngurron të flasë.

Matija, përpara keni një ndeshje mjaft të rëndësishme, si po e pret?

Po, është një ndeshje e madhe përpara nesh. Ndihem shumë mirë, jam shumë optimist dhe gati për të premten e madhe.

Sa vendimtar do të jetë ky takim për sezonin?

Nuk mendoj se është një takim deçiziv. Pas kësaj ndeshjeje na presin dhe katër përballje të tjera dhe në lojë do të jenë dhe 12 pikë, kështu që asgjë nuk vendoset përballë Partizanit.

Kë shihni si lojtarin më të rrezikshëm tek Partizani?

Unë mendoj se ata kanë një skuadër mjaft të mirë. Nuk dua që të bëj diferencime, pasi ata janë mjaft të fortë si grup. Puna në skuadër është pika e tyre që unë mund të veçoj.

Partizani kërkon gjyqtarë të huaj, ju jeni dakord?

Të tregohem i sinqertë, nuk kam ndonjë opinion për këtë çështje. Unë mendoj vetëm të luaj futboll, kjo është kryesorja për mua. Nuk më intereson se kush do të jetë gjyqtari i këtij takimi, më e rëndësishme është se kush do të jetë më mirë në fushën e lojës, kjo ka rëndësi për ne.

Pritet të luhet të premten, një ditë më pak pushim për ju, sa mund të ndikojë kjo?

Nuk besoj se do të bëjë ndonjë diferencë të madhe një ditë. Ne vërtetë kemi një ditë më pak pushim se ata, por mund të them se ne do të jemi gati 200%.

Partizani apo Skënderbeu?

Të dyja këto skuadra janë shumë të mira dhe unë i respektoj maksimalisht, por në këtë rast unë do të përgjigjem, Kukësi. Për mua Kukësi është më i fortë se Partizani dhe Skënderbeu.

Parashikimi për ndeshjen, si mund të zgjidhet ky takim?

Do të jetë një ndeshje shumë e fortë dhe një shpërqendrim i vogël mund të vendosë fatin e takimit. Skuadra që do të jetë më e koncentruar dhe do të vendoset më mirë faktikisht do ta fitojë ndeshjen.

Një sezon i gjatë, sa i kënaqur jeni me rendimentin tuaj?

Mendoj se gjithnjë ka vend për përmirësim. Nuk mund të them kurrë që jam i kënaqur, por mund të them se jam mirë. Kam shënuar 4 gola dhe kam dhënë 5 asiste. Në pesë ndeshjet e fundit do të provoj që të bëj më mirë, pasi gjithnjë ka mundësi për të rregulluar diçka.

I druheni konkurrencës tek Kukësi?

Unë jam i kënaqur me gjithçka. Kam luajtur si titullar në pjesën më të madhe të ndeshjeve. Ndonjëherë e kam nisur nga stoli, për zgjedhje teknike të trajnerit, por unë nuk kam frikë nga konkurrenca. Ajo është e shëndetshme dhe i bën mirë skuadrës, sepse kështu të gjithë japin maksimumin e tyre për të zënë një vend në skuadër.

-E ardhmja juaj, a dëshironi që bashkëpunimi me Kukësin të vazhdojë?

Për momentin jam i përqendruar totalisht tek 5 ndeshjet e fundit. Si fillim dua të fitoj kampionatin dhe pasi ta arrijmë këtë do të ulemi dhe të flasim.

-Një mesazh për kundërshtarin, Partizani u ka akuzuar se favorizoheni nga gjyqtarët?

Çdokush ka opinionin e tij, ne nuk duam që të merremi me arbitrimin. Ne do të shohim vetëm veten tonë. Një mesazh për Partizanin? I uroj fat të premten, shpresoj që të fitojë më i miri.