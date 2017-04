Duro “thumbon”: Ky Kukës duhej ta kishte vulosur me kohë titullin

Jurgen Zela

Një karrierë mjaft të pasur si futbollist, një nisje mjaft të mirë si trajner. Klodian Duro është “ish”-i i madh i ndeshjes së sotme mes Kukësit dhe Tiranës. Ka bërë mjaft mirë nën fanellën bardheblu duke fituar disa trofe, ndërsa në krahun tjetër çoi në Kukës trofeun e parë të rëndësishëm në histori, atë të Kupës së Shqipërisë në sezonin e shkuar. Për “Sport Ekspres”, Duro analizon sfidën “Zeqir Ymerit” dhe të dy ekipet që përballen sot. Nga Kukësi i tij, tek hallet e Tiranës, një bashkëpunim me kryeqytetasit apo një rikthim në Kukës? Kurrë mos thuaj kurrë.

Duro, luhet një nga kampionatet më të rivalizuar ndër vite, si e shihni këtë sezon?

Fakti që janë vetëm 10 skuadra e bën detyrimisht garën të tillë. Lufta është mjaft e fortë, si në krye, ashtu dhe në fundin e tabelës. Rivaliteti do të jetë i tillë deri në javën e fundit, pasi ekipet kanë shumë pak diferenca me njëra-tjetrën. Përveç Korabit, që ka një diferencë pikësh me skuadrat e tjera, të gjitha skuadrat e tjera kanë diferenca shumë të vogla.

Kukësi-Tirana, keni kontribuar për të dyja këto ekipe, si e shihni këtë takim?

Luajnë dy ekipe të cilat janë pjesë e imja, e së shkuarës sime. Te Tirana për një kohë të gjatë si futbollist, duke fituar dhe shumë trofe. Gjithashtu dhe me Kukësin, si trajner tashmë besoj se bëmë më të mirën e mundshme. Ishte një kënaqësi e veçantë që sezoni u konkretizua me sukses, duke fituar edhe trofeun e parë në histori, kështu që për mua është një ndeshje e veçantë, të cilën do ta ndjek me kënaqësi.

Si e shihni sezonin e Kukësit?

Kukësi po bën një sezon të mirë dhe jo pa meritë është në krye të tabelës. Sigurisht për mua, Kukësi i ka të gjitha mundësitë që të bënte akoma dhe më mirë në këtë sezon dhe të kishte krijuar një diferencë pikësh me rivalët. Kukësi e ka vetë në dorë fatin e tij dhe i ka të gjitha mundësitë me futbollistët që ka, për të konkretizuar me sukses këtë sezon. Uroj që në fund të sezonit të jenë kuksianët ata që do të ngrenë titullin.

Pse ky Kukës e meriton titullin më shumë se rivalët?

Mendoj se Kukësi e ka krijuar identitetin e tij në kampionatin shqiptar, pasi prej pesë vitesh garon denjësisht. Vjet arriti që të merrte atë që i mungonte, trofeun e parë në histori. Duke fituar trofeun e parë, rruga u bë dhe më e lehtë për trofetë e tjerë, siç ishte dhe fitimi i Superkuës së Shqipërisë. Tani i ka të gjitha kartat në rregull për të fituar dhe titullin kampion. Për t’u theksuar është fakti se me futbollistët që ka Kukësi, besoj se duhet ta kishte mbyllur kapitullin e titullit, duke krijuar një diferencë të konsiderueshme pikësh me ndjekësit dhe të mos e vinte asnjëherë në dyshim fitimin e titullit. Nëse të tjerët ruajnë si statistikë se Kukësi është i pathyeshëm deri më sot, sigurisht që është një arritje shumë e mirë dhe për t’u vlerësuar, por që nuk ka ndonjë rëndësi nëse nuk fitohet titulli kampion. Të gjitha mundësitë kanë qenë që shumë nga barazimet, për të thënë gjysmat, sikur t’i kishte fitore, sot Kukësi do ishte minimumi 15 pikë para. Ky është këndvështrimi im. Uroj që Kukësi ta shijoj titullin kampion, pasi e meriton atë.

Çfarë ka ndryshuar tek Kukësi nga sezoni i shkuar tek ky aktual?

Te Kukësi i sezonit të kaluar, së paku nga periudha kur e drejtoja unë, mendoj se që nga janar u bë një punë shumë e madhe. Përveç futbollistëve që kishim, u bë edhe një punë profesionale duke afruar lojtarët e duhur që i përshtateshin lojës së Kukësit dhe bënë të mundur arritjen e objektivave. Dy nga këta futbollistë janë nga më vendimtarët tek ekipi aktual, siç janë Emini dhe Dvornekoviç. Realisht edhe rikthimi i Pejiç e ka rritur në cilësi ekipin e Kukësit, megjithëse Pejiç nuk është një ardhje e re, pasi ka qenë i njohur për të gjithë kampionatin shqiptar dhe Kukësin. Emini dhe Dvornekoviç, siç e ka treguar kampionati, i kanë dhënë pikë shumë të rëndësishme Kukësit në rrugën për kampion. Nëse do isha në drejtim të Kukësit, do e kishim mbyllur çështjen e titullit, pasi do kishim krijuar diferencë të konsiderueshme me rivalët. Të mos humbësh është diçka shumë e mirë dhe të mbash rekordin, por nuk është diçka shumë domethënëse. Nëse do vazhdonte projekti i vjetsh ëm, Kukësi do të ishte kampion absolut. Në katër vite Kukësi e kishte kaluar kohën e rritjes dhe kishte ardhur koha për sukses. Sigurisht, si unë, ashtu dhe klubi, bëmë zgjedhjet tona dhe e vetmja gjë që më mbetet është që t’i uroj suksese që t’i shkojë deri në fund rrugës që ka nisur.

Kukësi dhe rivalët për titull?

Lufta do të jetë e hapur deri në fund të kampionatit. Si Partizani dhe Skënderbeu janë rivalv shumë të fortë. Pavarësisht se Partizani ka një ekip shumë të mirë, unë shoh Skënderbeun më të rrezikshëm.

Largimi i Hasanit, sa mund të ndikojë në këtë pikë të sezonit?

Një lojtarë si Edon Hasani ka qenë një nga pikat kryesore të Kukësit, duke dhënë kontributin e tij jo vetëm këtë sezon, por dhe dy sezonet e kaluar. Duhej të ishte menaxhuar më mirë situata dhe nuk mund të largohet një futbollist në pikën kulminante të sezonit, vetëm se i mbaronte kontrata dhe nuk donte të rinovonte më. Duhet të ishte treguar më shumë respekt nga ana e klubit për këtë futbollist, i cili ka dhënë një kontribut maksimal për tre sezonet e fundit, duke i dhënë edhe trofe. Kujtoj që sezonin e shkuar ka luajtur edhe i dëmtuar, duke rrezikuar dhe karrierën e tij. Kukësi duhej të kishte treguar më shumë respekt, për të treguar se është një klub i madh për të pasur të gjithë komponentët për të dalë kampion. Megjithatë, ata i dinë vetë vendimet e tyre.

Tirana e eliminoi Kukësin nga Kupa e Shqipërisë me diskutime të shumta…

Kukësi i kishte mundësitë që të bënte mirë si në kampionat, ashtu dhe në Kupë, por është zgjedhje e klubit se ku lufton dhe normalisht që Kukësi është fokusuar tek kampionati. Në krahun tjetër, Tirana është e fokusuar tek Kupa. Do të jetë një ndeshje e bukur për t’u parë, marrim këtu parasysh emrat që kanë. Jam i mendimit se Kukësi për të arritur tek titulli do të kalojë me sukses këtë takim, pasi Tirana është e fokusuar totalisht tek Kupa.

A mund të neglizhojë Tirana, pasi është shumë pranë zonës së ftohtë, apo aludimet e ndeshjeve të fundit nuk kanë më vend?

Unë merrem vetëm me atë që ndodh në fushën e lojës dhe e thashë dhe më lart, Kukësi i kishte të gjitha mundësitë që të luftonte në të dyja frontet dhe të ishte kampion absolut, duke i fituar të dyja trofetë. Tani unë i shoh nga jashtë dhe nuk e di se si e kanë menduar apo e mendojnë tani drejtuesit e klubit. Tirana është e fokusuar tek Kupa, por dashje pa dashje e ka futur veten në një rrezik shumë të madh në kampionat.

Ka forcën Tirana që të marrë pikë në Kukës?

Normalisht që Tirana do të luajë për objektivat e veta dhe në Kukës do të kërkojë rezultat. Duke pasur parasysh se ka 12 javë që nuk fiton në kampionat, nuk mendoj se brenda tre ditësh Tirana do të arrij të marrë fitore, aq më tepër që përballë do të ketë Kukësin dhe luan në transfertë.

“Tirana dhe hallet e saj”, çfarë nuk ka shkuar tek kjo skuadër që nuk po gjen dot qetësi?

Me aq sa kam parë unë, Tirana edhe vjet luante për në Kupat e Europës, gjë që nuk e arriti dot, ku mendoj se ka pasur një ekip më të mirë. Këtë sezon Tirana bëri lëvizje në stol, e nisi me Dajën dhe vazhdoj me Josën, kjo ka bërë që të mos ketë stabilitet. Diçka e tillë është reflektuar dhe në fushën e lojës dhe në rezultat. Uroj që të jetë fituesja e Kupës, për vetë atë fanellë të rëndë që ka dhe emrin që ka. Shpresoj që të mos rrezikojë rënien nga kategoria.

Gati një vit larg futbollit, cilat janë planet e Duros për të ardhmen?

Sezoni i vjetshëm me Kukësin mund të them se ka qenë fantastik dhe për mua ishte hapi i parë si trajner. Padyshim që ky fillim shumë i mirë, apo ajo punë e jashtëzakonshme e bërë me klubin dhe futbollistët dha frytet e veta, pasi nga vendi i pestë kur e mora unë Kukësin e mbyllëm në venin e tretë. Fitimi i kupës ishte qershia mbi tortë e gjithë sezonit. Unë sigurisht kam pritur që të kem oferta për një ekip të ri, por normalisht nuk jam nxituar dhe nuk kam kërkuar me ngulm që të jem pjesë e një ekipi, sepse në bindjen time mendoj se rruga për të arritur objektivat është ajo profesionale, për të arritur objektivat që mund të ketë një klub.

Cilat janë një raportet me drejtuesit e Kukësit dhe Tiranës dhe e mendoni se një ditë mund të riktheheni në Kukës? Po një bashkëpunim me Tiranën?

Kukësi është pjesë e pandarë e imja dhe do të mbetet i tillë gjithmonë, ndaj normalisht asnjëherë nuk mund t’u kthej kurrizin këtyre dy klubeve. Me drejtuesit e Tiranës kam raporte shumë të mira dhe ruaj marrëdhënie shumë të mira, ashtu dhe me drejtuesit e Kukësit, pavarësisht se nuk vazhduam më bashkëpunimin, pasi ishte zgjedhje e imja. Kam mësuar diçka, kurrë mos thuaj kurrë.

Parashikimi për takimin Kukësi-Tirana?

Të dyja këto skuadra janë pjesë të miat dhe kam shumë respekt për të dyja, por në ndeshjen e nesërme objektivi më i madh i Kukësit për të dalë kampion do të bëjë që kjo skuadër të arrijë që ta kalojë dhe këtë pengesë. Uroj që pas ndeshjes së Kukësit Tirana të fillojë të marrë pikët që i duhen për të shpëtuar sezonin.