Duro: Tani po, është Flamurtari që dua

Shpëtim Duro pas ndeshjes është shprehur mjaft i kënaqur për fitoren ndaj Vllaznisë dhe më në fund buzëqesh. Për emisionin “Gol pas Goli” ai deklaroi: “Tani them se kjo është skuadra ime. Kam dy muaj në Vlorë dhe e kam thënë që kur e merr skuadrën në shkurt ka vështirësi, duhet njohur lojtarët, karakteret, klubi. Tani jam ambientuar plotësisht. Skuadra ka luajtur mirë edhe më parë, por dy fitore reesht na vlejnë shumë. Vllaznia ishte në formë e me moral të lartë, nsaj është një fitore me shumë vlerë.”

Fitore e artë, por tani e ka radhën ndeshja me Teutën: “Bilanci bëhet në fund, skuadra po e gjen veten. Kemi pasur ndryshime të detyruara sot, mungonte Shkodra, shumë i rëndësishëm, u dëmtua edhe Veliu, por të gjithë dhanë maksimumin. Veliu? Është një problem në shpatull, kronik, por do jetë gati javën e ardhshme.

“Unë pashë disiplinën taktike që kam kërkuar gjithmonë. Kemi humbur shumë pikë për gabime elëmentare, por sot skuadra luajti shumë e disiplinuar, jam shumë i kënaqur dhe lojtarët i bënë gjihë detyrat. Rivalët që më shqetësojnë? Jo, tani jemi ne shqetësim për të tjerët.

“Vllaznia? Skuadër cilësore e me përvojë, cinike dhe e zonja, ndaj jam shumë i gëzuar, sepse fituam ndaj një kundërshtari në formë të shkëlqyer”.