Duro: Për mbijetesën jemi 4 skuadra, jo vetëm Laçi

Trajneri i Flamurtarit, Shpëtim Duro, ka mbetur i kënaqur nga pika e marrë në Durrës, duke pasur parasysh se bëhej fjalë për një transfertë delikate, ndaj një rivali direkt, që kërkonte me çdo kusht 3 pikët dhe ka qenë gjithnjë një skuadër mjaft e vështirë për Flamurtarin. Në mikrofonin e Supersportit Duro e vë theksin te paraqitja e mirë e skuadrës në fazën mbrojtëse: “Ishte një ndeshje mjaft e mirë, duke pasur parasysh rivalin, faktin që luanim jashtë fushe dhe renditjen e ndërlikuar për të dyja skuadrat. Kishim ardhur për rezultat pozitiv dhe në këtë moment edhe barazimi i tillë është. Jam i kënaqur nga sjellja e skuadrës në fazën mbrojtëse dhe ka kohë që po punojmë në këtë drejtim. Jo vetëm sot, por edhe në ndeshjet e mëparshme, asnjë rival nuk na ka rrezikuar në goditjet e dënimit apo këndoret, jam i kënaqur”.

Për Duron, nuk është Laçi kërcënimi i vetëm: “Nuk dua të flitet vetëm për Laçin si rivali ynë. Aty është edhe Tirana, një pikë më lart është edhe Teuta, ndaj jemi 4 skuadra në garë për mbijetesë. Nuk e di pse nuk përmendet Tirana, që do ta kemi përballë javën e ardhshme, ndoshta shumë gazetarë nuk duan ta përmendin si të rrezikuar nga rënia”.

Trajneri kuqezi flet për skuadrën aktuale, si dhe për të ardhmen: “Më në fund tani skuadra është e plotë, nuk kemi lojtarë të dëmtuar dhe më në fund kam në dispozicion 22 lojtarë, të gatshëm të japin kontributin në çdo moment. Skuadra po sillet mirë, po bën në fushë atë që i kërkoj dhe më në fund po luan më e qetë. Merkatoja e janarit nuk ka qenë e keqe, edhe skuadra që ishte para janarit nuk ishte e keqe, mendoj se meriton të jetë shumë më lart se kaq, sepse nuk duhet ta harrojmë se Flamurtarit i janë hequr 6 pikë në renditje dhe nëse i llogaritim, do të ishim në garë me Luftëtarin e Vllazninë për vendin e katërt, që mund të shkojë në Europë. E ardhmja? Të mbyllim sezonin me sukses një herë, pastaj bëhen planet. Skuadra aktuale është e mirë, por për të tentuar trofe dhe vendet e para duhen lojtarë më cilësorë”.