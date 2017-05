Duro nervoz: Arbitri nuk ishte neutral

Shpëtim Duro ka mbetur i zhgënjyer nga humbja në Kukës dhe gjithashtu është ankuar për gjykimin, duke folur në Supersport. Trajneri i Flamurtarit ndalet te ndeshja: “Nuk e kuptova kush ishte skuadra për të dalë kampion, Flamurtari apo Kukësi, sidomos në pjesën e dytë. Nuk e kam zakon të flas për arbritrat, por kishte tendencë. Është e vërtetë që pjesën e parë ishim të kujdesshëm dhe donim t’i godisnim me kundërsulm. Ata nuk rrezikuan asnjëherë, e zgjidhën me Pejiç. Me pak kujdes mund t’i godisnim në pjesën e parë. Bëmë shumë gabime në mesin e fushës, u gabua në pasime”.

Trajneri kuqezi e ka me arbitrin: “Nuk e kam zakon të flas për arbritrat, por kishte tendencë. Jam i shqetësuar me një arbitër të ri, që e ka nisur shumë herët. E ka ndihmuar edhe Skënderbeun më parë. Nëse do të ketë karrierë të gjatë, të mos merret më këto gjëra”.