Duro: Mendoj për Flamurtarin, nuk më intereson kush bie

Elton Nika

Në Vlorë luhet një finale, një ndeshje që për Flamurtarin dhe Laçin do të thotë shumë, mbijetesë por edhe shpresa për vendin e katërt. Aktualisht objektivi mbetet qëndrimi në Kategorinë Superiore dhe asgjë më shumë se kaq, ndërkohë që nga kjo përballje nuk varen vetëm fatet e dy skuadrave që zbresin në fushë, por edhe të skuadrave të tjera. Në një moment kur java nuk ka qenë fort e qetë, për shkak të problemeve me pagat, trajneri i Flamurtarit, Shpëtim Duro, shpreh besimin e plotë dhe të palëkundur te skuadra e tij, që do të impenjohet në fushën e lojës, por mbi të gjitha edhe në zgjidhjen e situatës. Për trajnerin e Flamurtarit e gjithë vëmendja mbetet te takimi me Laçin dhe sigurimi sa më shpejt i qëndrimit në Superiore.

-Profesor, përballë Laçit luhet një finale. Si e shikoni këtë përballje?

-Të gjitha ndeshjet, prej momentit kur kam marrë drejtimin e Flamurtarit, kanë qenë të rëndësishme. E tillë mbetet edhe ndaj Laçit, por duhet ta konsiderojmë si të gjitha ndeshjet e tjera. Çdo takim deri më tani ka qenë i vështirë dhe shumë i rëndësishëm, ndaj përjashtim nuk bën as Laçi. Unë e ka thënë që gara do të jetë e egër deri në fund dhe natyrisht kështu po ndodh. Me Laçin kemi një përballje me shumë rëndësi.

-Objektivi mbetet mbijetesa, apo Flamurtari ëndërron vendin e katërt?

-Jo, objektivi mbetet qëndrimi në Kategorinë Superiore, pasi jo gjithçka varet nga ne sa i përket vendit të katërt apo mundësisë për të shkuar në Europë. Por unë do të thosha se Flamurtari në fushë e ka marrë vendin e katërt dhe këtu i referohem faktit se skuadrës i mungojnë gjashtë pikë të hequra me të padrejtë. Ne do të shohim tashmë Laçin dhe e përsëris, pavarësisht gjithçkaje deri më tani,objektivi ynë mbetet qëndrimi në Kategorinë Superiore.

—Një javë jo fort e qetë, për shkak të problematikës së pagave…

Nuk kam asnjë dyshim tek skuadra, ajo ka dhënë gjithmonë maksimumin në fushën e lojës dhe ashtu do të bëjë edhe ndaj Laçit apo edhe në ndeshjen e fundit. Për mua ka rëndësi të madhe që cikli javor stërvitor ka shkuar normalisht. Ky është një aspekt shumë i rëndësishëm. Unë do të shtoja edhe diçka tjetër, që pavarësisht problemeve, dhe unë këtë e kam thënë edhe para ekipit, presidenti nuk do t’i lërë asgjë mangët futbollistëve nga ana financiare. Këtë e ka treguar edhe herën e parë, duke u dhënë lojtarëve 30% më shumë bonus nga pagat. Unë e di fort mirë dhe jam i bindur se gjithçka lidhet me procedurat bankare dhe janë vonesa të ardhura nga shkaqe burokratike. Presidenti nuk do t’u lërë asgjë mangët lojtarëve apo stafit. Lojtarët e dinë dhe duhet ta dinë këtë, ndaj mendoj se vëmendja jonë mbetet vetëm fusha e blertë.

Këtë javë keni mungesa. Si ndikojnë në skuadër ato?

Mungon Danilo Alvesh për shkak të një kartoni ndaj Partizanit, duke plotësuar numrin tre të kartonëve të verdhë, por edhe Fazliu është në dyshim të madh, pasi nuk është stërvitur për shkak të një dëmtimi që e la jashtë edhe ndaj Partizanit. Megjithatë, unë e kam thënë se kam një grup të plotë lojtarësh dhe në çdo moment mund të marrim maksimumin.

-Mbështetja e tifozëve është e rëndësishme. Keni një mesazh për ta?

Ata kanë qenë gjithmonë të mrekullueshëm në çdo ndeshje, duke na përkrahur edhe në transfertë. Natyrisht që të shtunën pres padyshim një stadium plot dhe kështu besoj se do të jetë.

—Luhet Flamurtari-Laçi, por edhe skuadra të tjera i kanë sytë në Vlorë…

Mund të them pa frikë se ky ka qenë kampionati më i bukur dhe më i fortë i viteve të fundit. Janë pesë skuadra me shumë emër në futbollin shqiptar të rrezikuara për kategorinë dhe në ndryshim nga vitet e tjera, kur dy skuadrat që binin diheshin javë më përpara, sot aktualisht askush nuk e di kush do të shoqërojë Korabin. Kjo e bën shumë të fortë kampionatin. Por dua të sqaroj diçka. Ne bëjmë llogaritë dhe kemi objektivat tona, pastaj skuadrat e tjera kanë objektivat e tyre. Unë mendoj vetëm Flamurtarin dhe ndeshjen me Laçin, asgjë tjetër.

Formacioni i mundshëm:

Flamurtari

Halilaj – Jakovljeviç, Mauricio Leal, Veliu, Mersini – Telushi, Hyseni, Shkodra, Neziraj – Shehaj, Bushiç