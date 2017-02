Duka, një ministër në UEFA?

Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s u informua dje mbi listën e kandidatëve të miratuar për zgjedhjet e Kongresit të zakonshëm të UEFA-s, që do të mbahet më datë 5 Prill 2017 në Helsinki, Finlandë. 13 kandidatë nga federatat anëtare të UEFA-s do të garojnë për 8 vendet e lira, në dispozicion të Komitetit Ekzekutiv të institucionit më të lartë të futbollit në Europë. Mandati do të zgjasë

për një mandat 4-vjeçar. Mandati do të nisë në vitin 2017 deri më 2021. Një sfidë në të cilën do të garojë edhe Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka.

Njerëzit e futbollit historikisht të varfër, pa shumë vizion, sportistë të përjetshëm dhe në mënyrën e të menduarit u gëzuan shumë kur mësuan në vitin 2002 që një biznesmen i fuqishëm, “Mondi”, vëllai i Gon Dukës, kishte ndër mend të futej në Botën e tyre duke u quajtur president i Federatës. Përpara se të vinte presidenti ishte Miço Papadhopuli, ish-lojtar i përfaqësueses në Ballkaniadën e 1946, një figurë konsensuale, por sigurisht pa ndonjë projekt madhor. “Mondi do të na bëjë me lekë”, filluan të thoshin lart e poshtë, ndërkohë që Duka i shikonte dhe qeshte. “Unë nuk kam ardhur këtu që t’u jap paratë e mia, por të menaxhoj paratë tuaja”. Sportistët gati sa nuk qanë. “E çfarë ka këtu për të menaxhuar. Kushedi për çfarë i ka hyrë kësaj loje”.

Mondi u nis drejt stadiumit “Qemal Stafa” dhe ajo çka i panë sytë ishte konfirmim i asaj çfarë kishte në kokë. Futbolli nuk mund të jetojë në këtë zgëqe. Disa zyra demode, ku dhe muret vinin era alkool. Futbolli dhe alkooli në këtë vend kanë pasur gjithnjë një lidhje të veçantë, asnjë debat sportiv nuk kalonte pa gotat e rakisë përpara. Miço, njeriu i mirë që më vonë u bë president nderi, nuk kishte më fuqi ta menaxhonte gjithë këtë histori. Aq në tranzicion ishte institucioni, saqë ishte humbur dhe kupa e vetme që Shqipëria që kish fituar, atë Ballkanike. Gjynah, Miço kish luajtur vetë për atë Kupë. “Do të bëj një palë zyra dhe një stadium”, mendoi Duka. Zyrat i bëri që vitin e parë, stadiumin e ri e nënshkroi 14 vite më vonë. As Roma nuk është bërë për një ditë. Për pak harruam lekët. Asnjë kacidhe nuk e hodhi nga paratë e familjes së tij dhe megjithëse ditën e parë në federatë gjeti një çek vjetor me 80 mijë dollarë të ardhura, sot ia ka dalë që t’i bëjë 5 milionë euro në edicion. Të kuptohemi, nuk çon gjithsesi asnjë lek në shtëpi nga këto. Federata është shoqatë jofitimprurëse. Paratë e futbollit mbeten të futbollit.

Katër mandatet e Dukës ngjanë si miqësoret zyrtare të Shqipërisë në të shkuarën. Ato fitoheshin gjithnjë, por në eliminatore dilnim të pestët. Eliminatoret e vërteta janë vendimi për t’u bërë anëtar i komitetit ekzekutiv të UEFA-s, në gjuhën e përditshme, një ministër në qeverinë e futbollit. Thonë që diçka ka bërë edhe Duka kur ne shkuam në Evropianin e Francës, por mos o Zot ta thotë njeri me zë të lartë. De Biazi dhe lojtarët ishin heronjtë. Tani Dukës i ka ardhur mundësia ta marrë gjithë meritën për vete. Të shohim a e bën dot De Biazin?

13 kandidatura për 8 vende, 55 vota. Me pak matematikë dhe përvojë nga e shkuara, duhen 25 vota për tu bërë “ministër”. Shumë e vështirë, të thotë Duka, por askush nuk e beson. Madje që sot mendojnë të gjithë e që ka fituar. Njeriu që ka fituar gjithnjë nuk mund t’i hyjë një garë pa bindjen ose garancinë se do fitojë sërish. Raportet me presidentin e UEFA-s, Çeferin janë shumë të mira. Duka nuk është budalla, nuk mund t’i hynte kësaj loje nëse do shihte shenja bezdie te kryeministri i futbollit, ndërkohë që lobingjet e tij janë të njohura në UEFA. Prej kohësh një nga drejtuesit e komisionit të ekipeve kombëtare dhe faktor kyç për njohjen e Kosovës në qeverinë e futbollit. Rivalët janë të fortë, gjermanë, holandezë dhe anglezë, sa për të përmendur tre emra, ndonjëri prej tyre dhe president federate.

Sigurisht që duhet të sforcohet diçka më shumë. Pasi ka bindur me vite të tëra presidentët shqiptarë, tani duhet të bindë presidentët e huaj.

Zyrtarisht kandidaturën e ka shfaqur dje, jo zyrtarisht ka vite që e mendon një gjë të tillë. Përfitimet dihen, investime dhe një zë i fortë në futbollin e madh evropian, ndërkohë që parashikimet nuk janë dhe aq penguese. Njeriu i cili kushedi pse nuk ka një përqasje shumë të ngrohtë me turmën, presidenti që çuditërisht në privat gjithnjë lavdërohet por në publik kritikohet, ndonjëherë inteligjent, ndonjëherë cinik, e ndonjëherë fodull, por mbi të gjitha fitues, tani ka ndeshjen më të vështirë të jetës. Shqipërinë e dërgoi në Francë, tani duhet të shkojë vetë në Evropë. “Pardon!”. Shqipërinë e dërgoi De Biazi në Francë.

13 kandidatët për anëtar Komiteti Ekzekutiv në UEFA

Zbigniev Boniek (Poloni)

Kairat Boranbajev (Kazakhistan)

John Delani (Republika e Irlandës)

Armand Duka (Shqipëri)

David Xhill (Angli)

Rainhard Grindel (Gjermani)

Marios N. Lefkaritis (Qipro)

Elhan Mamadov (Azerbaijxhan)

Karl-Erik Nilson (Suedi)

Kiran O’Konor (Uells)

Mikele Uva (Itali)

Mikael van Prag (Holandë)

Servet Jardimçi (Turqi)

Skandali

Marios Lefkaritis, ai që “shiti” tokën qipriote për një votë…

Ish-president i Apollon Limasolit, por edhe anëtar i komitetit ekzekutiv të FIFA-s, ish bashkëpunues me Platini dhe Blater, në Qipro e njohin si më të pushtetshmin

Një ndër kandidatët për t’u bërë anëtar i Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s është edhe Marios Lefkaritis, emër i njohur në këtë organigramë dhe pjesëtar i komitetit ekzekutiv të FIFA-s, dikur, deri sa shpërtheu skandali i madh korruptiv që vuri me shpatulla pas murit Sep Blaterin dhe, pas tij, edhe Mishel Platininë. Sot është president nderi i Federatës Qipriote të Futbollit, por pasuria e familjes së tij është e panumërueshme. Lefkaritis Group zotëron shumë kompani, mes tyre ajo e përpunimit të naftës, “Petrolina”. I akuzuar për korrupsion dhe sidomos pre e ryfshetit të ardhur nga pushteti i Katarit, ai u mbrojtje me një libër autobiografik “Kush ishte zhgënjimi yt më i madh në futboll?”… Një hetim i “Times” do të fliste për një marrëveshje për të shitur një rrip toke në Qipro. Firma e fuqishme Qatar Investment Authority do të paguante plot 27 mln euro. Lefkaritis do të mohonte se kjo ishte bërë për një votë sa i përket zhvillimit të Kupës së Botës në Katar, në vitin 2022. Ai do ta justifikonte edhe duke thënë se gjithçka ishte dokumentuar dhe faktuar në regjistrin territorial, por si mund t’i besohet një njeriu që në Qipro është Zot? Asnjë provë, pra…

Por, historia e familjes Lefkaritis është edhe më e pasur. Sipas një shkrimi të gazetarit italian, Pipo Ruso, për “Calciomercato”, Lefkaritis, që ka qenë edhe president i Apollon Limasolit, komponent i UEFA-s prej vitit 1996 dhe aktualisht zëvendëspresident i thesarit të Konfederatës Europiane, përveç se këshilltar i FIFA-s nga 2009-ta, ka lënë gjurmë edhe në dokumentet e famshme Football Leaks. Në fakt, Apollon Limasol është i paprekshëm në Qipro dhe jo vetëm… Asnjë hetim mbi disa blerje dhe federim futbollistësh të huaj, që e përdorin si urë kalimi për të shmangur taksat. i fundit, Maksimoviç, i blerë nga Napoli. Nga Crvena Zvezda do të transferohej në Qipro, por pa e parë njeri. Motivi? Sepse kurrë fizikisht s’u prezantua, por vetëm si shkresë dhe juridikisht. Pastrim i fshehur parash dhe pushtet, në UEFA e dinë se kë të vendosin në “tavolinën” e kandidatëve…

Mamadov

Projektuesi i Euro 2020 në Baku dhe akordi me Mançester Junajtid

Elkhan Mamadov është sekretari i përgjithshëm i Federatës Azerbajxhanase të Futbollit (AFFA), lideri i projektit UEFA Euro 2020 në Baku, zv presidenti i UEFA Fair Play dhe Përgjegjësi i Komitetit, FIFA Fair Play. Jo vetëm kaq, por në zhvillimin e futbollit në Azerbajxhan ka një rol tepër kyç. Jo vetë kaq, po prej shtatorit 2014 ka arritur një akord bashkëpunimi me klubin e Mançester Junajtidit, për të rritur e zhvilluar talentet sipas modelit anglez, mes kurseve të gjuhës dhe metodologjisë së punës, pa harruar edhe terrenet sportive.

Boranbajev

Festa private me Sherzinger dhe kualifikimi përballë Safet Gjicit!

Kairat Boranbajev është një tjetër kandidat që vendoset në garë me Armand Dukën. I panjohur për shumë, po jo për këngëtaren e njohur Nikol Sherzinger, ish-gruan e pilotit të Formula 1, Hamilton. Boranbajev do të paguante në 2014-n 100 mijë sterlina për 3 orë performancë të këngëtares në festën e tij private të ditëlindjes në një vilë luksoze në Londër. Ish presidenti i klubit kazak Kairat (e mbani mend me Kukësin në Europa League në verën e vitit 2014, ku eliminuan me një gol ekipin verilindor?) dhe i kompanisë KazRosGas Oil, është “i krimbur” në para. Tani i mungon vetëm një post për të reklamuar veten.

Karl-Erik Nilson

Ish-arbitri, profesori dhe edukatori

Karl-Erik Nilson është një tjetër kandidat për postin e dëshiruar si anëtar i komitetit ekzekutiv të UEFA-s. Presidenti i Federatës Suedeze të Futbollit, e mban këtë post prej marsit 2012, dikur ka qenë arbitër futbolli. Jo vetëm kaq, por në jetën e tij ka provuar edhe rolin e edukatorit për sa u përket të burgosurve për krime të kryera. Ndërkohë, i ri ka punuar edhe si mësues.

Van Prag

“Guru” i Ajaksit gjithçkafitues…

Nëse Ajaksi ka kaluar një periudhë të artë në futbollin evropian dhe botëror, sigurisht, merita është e Mikael van Prag, sot kandidat për të qenë anëtar i Komitetit Ekzekutiv… Kupa UEFA e vitit 1992, Champions dhe Kupa Interkontinentale e “shigjetarëve”, në vitin 1995 janë arritje nën administrimin e familjes Van Prag, që do të largohej duke i lënë vendin Xhon Janke në vitin 2003. Presidenti i Federatës Holandeze të Futbollit, ndërkohë, u përfshi edhe në debatin për revolucionin e lidhur me kartonin e verdhë që në gjysmëfinale mund të vendoste pezullimin për në finalen e Champions.