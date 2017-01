Duka e Vokrri, “dritë jeshile” Ligës së përbashkët

Një herë e një kohë konsiderohej një utopi, sepse realisht pakkush besonte se mund të ndodhte, për arsye të shumta, duke nisur nga ato financiare, pa harruar FIFA-n e UEFA-n, që nuk kishin njohur ende Kosovën.

Tani duket se kushte për të krijuar një Ligë të përbashkët Kosovë-Shqipëri ekzistojnë, edhe pse është e qartë që ka ende shumë gjëra të paqarta e duhet diskutuar edhe me ndërkombëtarët, që nuk lejojnë kampionat të përbashkët, por vetëm turne të brendshëm, që nuk do të njihen nga FIFA e UEFA.

Presidenti i FSHF-së, Armand Duka, i pranishëm në Prishtinë dje, deklaroi: “Ka kohë që flitet për një ligë të tillë dhe për këtë jemi duke biseduar me presidentin Fadil Vokrri, nëse do të kemi një Ligë apo një Kupë të përbashkët. Mund të kemi një ligë të përbashkët me 10 ekipet më të mira, ose një garë kupe me sistem eliminimi”.

Ndërkaq, presidenti i Federatës së Kosovës, Fadil Vokrri, deklaroi: “Të dy federatat janë të pranuara tashmë, nuk ka më tema tabu, jemi duke punuar me FSHF dhe UEFA-n për një ligë mes dy vende. Jemi duke konsideruar se cila është mundësia më e mirë. Liga e Përbashkët ka qenë më parë një lloj demagogjie, pasi as shanset minimale nuk kanë qenë të realizueshme”.