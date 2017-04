Duka: Akuzat e Partizanit? Të merret me titullin!

Presidenti i FSHF-së, ul tonet dhe polemikat përpara derbit, duke ftuar Partizanin: “Të shohë punën e tij, lufton për titull”

Gaspër MARKU

Jashtë temës së promovimit të Akademisë së Arbitrimit, presidenti i FSHF-së, Armand Duka, ka folur edhe për penalizimin e gjyqtarëve, të cilët gabojnë, kompromiset e skuadrave të Superliges, si dhe dyshimet për trukime rezultatesh në baste pranë kompanive të huaja. Shumicës së pyetjeve presidenti Duka u është përgjigjur me diplomaci, duke thënë se për tolerimet apo trukimet ka vetëm zëra dhe jo argumente, pasi në Shqipëri, sipas tij, çdo gjë ekzagjerohet. Kurse për polemikat e Partizanit gjatë periudhës së fundit ai theksoi se të kuqtë duhet të shohin punën e vet për të shkuar te titulli dhe jo punët e të tjerëve.

– Z.Duka, kohët e fundit jeni shfaqur shumë i rreptë ndaj arbitrave, madje keni paralajmëruar dënime apo “raprezalje” ndaj tyre. A kanë filluar këto dënime ndaj individëve të veçantë?

– Nuk është fjala për reprezalje. Unë dhe të gjithë ne duhet t’i mirëkuptojmë arbitrat. Tamam fjala arbitër nuk është e njëjta gjë me gjyqtar, sepse është vendim arbitrar, jo në çdo rast mund të jetë i drejtë, për vete kushtet apo faktin, që merret në kushte loje, emocioni apo në të qindrat e sekondës. Prandaj duhet t’i mirëkuptojmë. Por ajo që duhet të bëjmë, kur ndonjë nga individët do të ndikojë në garë, gjë që nuk e përjashtojmë, nuk duhet ta lejojmë të jetë pjesë e arbitrimit. Për këtë komiteti i arbitrave analizon çdo javë, merr masat e tij dhe ka pezulluar në vazhdimësi arbitra. Nëse do të riktheheni të kujtoni shumë emra, që dikur arbitronin dhe nuk arbitrojnë më. Kjo gjë ka ndodhur përsëri, por edhe këtu do të ketë gabime. Gjithsesi, kjo është loja e gabimeve.

Javën e kaluar pati komente për tolerime nga Teuta dhe Tirana. Ka ndonjë qëndrim nga federata për këtë fakt?

– i ftoj të gjithë ata që janë pjesë e garës, që të kontribuojnë sa më shumë për ta zbukuruar këtë garë, sepse është produkt i tyre. Në fund të fundit, jo në çdo rast, kur u prishen interesat, të aludojnë apo të hedhin baltë. Patjetër që tolerimet janë pjesë e lojës, që mund të kenë ndodhur, por ekzagjerimet e vetë aktorëve, faktorëve apo medieve janë me tepricë në Shqipëri. Kështu, kjo nuk është se na bën mirë. Të gjithë bashkë duhet që të kontribuojmë për të selektuar ato që i bëjnë keq lojës, jo për ta dëmtuar lojën.

– Për ndeshjen Partizani-Teuta ka zëra, që ka pasur luhatje në kuotimin e basteve nga kompanitë aziatike…

– Zëra? Nuk e di. Problem është, kur ka argumente dhe fakte, sepse zëra ka për ditë, sidomos në Shqipëri.

– Në fakt, ka opinione se ky kampionat është më i pastër se të tjerët për sa u përket trukimeve. Mendoni se do të vazhdojë i tillë deri në fund?

– Jam shumë i kënaqur për këtë opinion, pra që është një kampionat shumë i mirë, shumë më i besueshëm, me më shumë nivel, me më shumë spektatorë. Do të donim të ketë më shumë dhe besoj se do të arrijmë t’i mbushim stadiumet plot.

– Pse kaq shumë sulme nga Partizani në drejtim të federatës?

– E mira është ta kërkosh rezultatin në fushë dhe çdo njeri të bëjë punën e vet, trajneri punën e vet dhe presidenti punën e vet. E them këtë sepse, kur kërkon të bësh punën e të tjerëve, ndoshta bën keq punën tënde. Partizani është një nga ekipet më të mirë të Shqipërisë, është ekip kryesues, me pikë të barabarta me Kukësin, duhet të shikojë deri në fund për të ruajtur kreun dhe për të marrë titullin. Në rastet kur ka probleme, është më e mira që, si të thuash, “rrobat e palara, t’i lajmë në shtëpi dhe jo jashtë shtëpie.”

– Shqipëri-Itali do të luhet në “Loro Boriçi”?

– Këtë e deklaruam dhe kjo është e padiskutueshme që do të luajmë në Shkodër.