Droni rikthehet mbi kokën e Mavrajt

Mbrëmja e tmerrit dhe krenarisë, në Beograd, s’do të harrohet kurrë nga futbollistët dhe tifozët shqiptarë. Por, sidomos, nga lojtarët kuqezi, të cilët ishin protagonistë. Mes tyre, edhe Mërgim Mavraj, që u përball me disa tifozë të cilët zbritën në fushë.

Një dron, ai me flamurin e dy figurave historike si Isa Boletini dhe Ismail Qemali, apo Shqipëria Autoktone, tërboi serbët. Një dron që do të rishitet mbi kokën e Mavrajt. Ka menduar klubi i Hamburgut, në bashkëpunim me policinë dhe sigurinë e stadiumit, ka menduar që tashmë ndeshjet në “Volksparkstadion”, i themeluar në vitin 2000, me 57 mijë vende, do të survejohen nga një dron. Motivi? Për të shmangur ndonjë sulm të mundshëm terrorist dhe monitoruar gjithçka.