Drente dhe Bakaj, të zbërthesh profesionalizmin!

Viti 2010… Roiston Drente kalon nga Real Madridi te Herkules, në formë huazimi, në ditën e fundit të merkatos verore. Sigurisht, formula është ajo e huazimit, por brenda kontratës vendoset një klauzolë, e cila “pengon” futbollistin holandez që të përballet ndaj skuadrës që zotëron ende kartonin tij. Por, holandezi, teksa ndeshja afron, shpërthen i indinjuar në një intervistë për mediet spanjolle, duke u shprehur se “nuk mund të më lënë jashtë për një penale të caktuar në kontratë. Nëse është kështu, pra Herkules gjobitet po më aktivizoi, atëherë atë gjobë do ta paguaj unë!”… Drente mund të mos jetë një profesionist i kulluar, por e di mjaft mirë se çfarë do të thotë të përfaqësosh një skuadër për të cilën vesh fanellën dhe të respektosh tifozët e tu…

Viti 2017… Vllaznia-Tirana po afron, por Elis Bakaj, lojtar i klubit shkodran, vendos të mos luajë ndaj ish-skuadrës së tij bardheblu. “Nuk mundem të luaj, më mirë të iki”, shprehet ai dhe prish marrëdhënien me skuadrën kuqeblu që e mori në janar, e strehoi dhe i dha edhe një kontratë të majme. Përfundimi? Në ditën më të keqe, braktis anijen. Motivi? Sepse luhet për mbijetesën dhe ai s’mund të japë më të mirën ndaj Tiranës. Nuk duam të hyjmë në mendjen e lojtarit, por duam të hyjmë në atë të tifozëve shkodranë.

Praktikisht, lojtari më i mirë refuzon të luajë për ekipin e tij atëherë kur ka më shumë nevojë. Dhe, në anën tjetër, Bashkia Shkodër bëri sakrifica për ta afruar dhe për t’i paguar një rrogë më të lartë se kushdo aty. E ndërsa më i përkëdheluri largohet, të tjerët do të japin shpirtin në fushë. Sido që të shkojë, ai ka humbur respektin e një qyteti që ka lindur bashkë me futbollin.

Ka humbur respektin e Shkodrës, e cila di të mirëpresë edhe kur të tjerët të kanë mbyllur dyert. E çuditshme por e vërtetë, po nëse do të kishte luajtur më parë me Vllazninë dhe sfidën e fundit do ta kishte ndaj tyre por me fanellën e Tiranës, a do të vendoste të braktiste skuadrën bardheblu? Pyetje pa përgjigje, sigurisht, sepse një “profesionist” si Elis Bakaj s’mund të përgjigjet. Mund të jesh futbollist i madh, por kur je një njeri i vogël atëherë askush nuk vë re cilësitë e tua, por për përçmojnë…

Kur firmosi për rrogat e tij, dora i bënte mjaft mirë, nuk i dridhej, ashtu sikurse edhe zemra i bënte të festonte ndaj Partizanit, që e rriti dhe e bëri një futbollist. Por, mirënjohja është një fjalë shumë e rëndë, nuk mund të kuptohet nga të gjithë. Apo jo Drente? Më fal, Bakaj…