Drejtori Zeka i bindur: Vllaznia është më e fortë pas janarit

Vllaznia ka zhvilluar një merkato pozitive. Vlerësimi vjen nga drejtori sportiv i klubit kuqeblu, Eugent Zeka, sipas të cilit, krahas blerjes së Bakaj, përforcime të rëndësishme janë edhe ato të belgo-kongolezit Mulemo, si dhe dy shkodranëve Arsen Hajdari dhe Alen Sherri, ndërkohë që lë të hapur mundësinë e ndonjë firme tjetër deri në mbylljen e merkatos. “Me merkaton e Vllaznisë, jo vetëm unë si drejtor i klubit, por edhe drejtuesit e tjerë, jemi shumë të kënaqur. Pasqyrimi i merkatos së Vllaznisë duhet bërë në mënyrën më të drejtë dhe më korrekte“, – shprehet Zeka në një prononcim të dhënë dje për mediet në Shkodër. Ai sqaron më tej se lëvizjet për merkaton kanë filluar me ndërprerjen e kontratës me mirëkuptim të plotë me kroatin Vajcer dhe Ylli Hoxhën. Kjo bëri që të sigurohej fondi për të ndërhyrë për afrimet. “Afrimet që janë bërë në merkaton e janarit, mbrojtësi Mulemo, sulmuesi Bakaj e mesfushori Hajdari, e forcojnë skuadrën. Duke shtuar edhe rikthimin e portierit Sherri, Vlalznia është më e plotë.”

TË RINJTË – Drejtori sportiv përfshin si pjesë të merkatos së Vllaznisë edhe rritjen e parametrave të lojtarëve të rinj, që janë pjesë e skuadrës kuqeblu, duke llogaritur edhe të rinjtë Akademisë: “Merkato e Vllaznisë në këtë periudhë mund të konsiderohet ardhja në formë e lojtarëve të rinj, të cilët janë edhe në orbitën e ekipit Shpresa, siç janë Gurishta, Vecaj dhe Hebaj. Elementi i ri, produkt i Akademisë, është përparësi e Vllaznisë, kështu që kjo periudhë ka qenë shumë aktive sa i takon merkatos”, – shton Zeka. I pyetur për emra të tjerë, që mund të vishen kuqeblu, Zeka thekson: “jemi duke punuar, ekzistojnë mundësitë deri sa të mbyllet merkatoja”.

S’KA RREZIK RËNIE – Humbja me Kukësin dhe fitoret e rivalëve poshtë tabelës e ngushtojnë diferencën e pikëve dhe e kërcënojnë jo pak Vllazninë. Megjithatë, drejtori Zeka shprehet me bindje se nuk ka presion mbijetese te kuqeblutë. “Nga perspektiva që shohim ne si drejtues, humbja me Kukësin nuk ka ndikuar për keq. Përkundrazi, me Kukësin skuadra ka treguar se luan si e barabartë me të gjithë kundërshtarët. Humbën nga një episod në fund të ndeshjes. Mua si drejtor sportiv, por edhe drejtuesve të klubit e stafit, nuk na shkon në mendje mbijetesa. Ne mendojmë të ecim përpara, nuk e kthejmë kokën prapa. Pretendimet janë për ngjitje më lart në tabelë, duke mos lënë mënjanë Kupën e Shqipërisë, pasi mund të shkojmë në finale”, – përfundon drejtori Zeka.

Gaspër Marku