Dosti “ngatërron” rrugën, përfundon në Ballsh!

Ndryshe nga sa kishin ishte lajmëruar gjatë fundjavës së kaluar, por edhe nga sa kanë pritur në të vërtetë gjatë ditës së hënë, në Berat ka nisur në një mënyrë zhgënjyese fillim-java. Zhgënjimi që kanë pësuar si drejtuesit ashtu edhe sportdashësit e Tomorit në mënyrë të veçantë, kishte të bënte më së shumti jo me mënyrën se si stërvitet skuadra, por për dështimin e tratativave me Albi Dostin. Mesfushori, duket se “ngatërroi” rrugën dhe nga Berati përfundoi në Ballsh!

Në Berat, duket se u treguan të nxituar me mesfushorin, madje e bën edhe fakt të kryer, por duket se oferta e mallakastriotëve ishte joshëse. Pritja ka qenë e gjatë dhe kur të gjithë drejtues dhe futbollistë janë larguar nga ambientet e stadiumit dhe sulmuesi jo vetëm që nuk është bërë i gjallë, por mësuan se kanë firmosur te Bylisi, atëherë zhgënjimi ka qenë i pamasë! Flitet se nga ana e presidentit të Bylisit, Kapllanaj, i është bërë një ofertë shumë interesante dhe më e lartë në shifra se ajo e Tomorit, dhe për këtë arsye Albi Dosti ka bërë edhe ndryshim të “itinerarit”, teksa në Lushnjë nuk ka vijuar rrugën për në Berat, por ka marrë kthesën në drejtim të Ballshit.

Kjo ka bërë që me të drejtë në Berat të ndihen të pezmatuar nga ky fakt, edhe pse në realitet është e drejta e çdo futbollisti që të bëjë përzgjedhjen e skuadrës ku dhe i plotësohen më mirë nevojat financiare. Dje, pasdite, Albi Dosti, pasi ka firmosur, duke iu plotësuar edhe kërkesa financiare, ka dalë në stërvitje dhe bashkë me pjesën tjetër të skuadrës, mendojnë për ndeshjen e parë me Elbasanin.

Edi Spahiu