Dosja Skënderbeu, “topin” e ka Etika

Ashtu si kishte paralajmëruar sekretari i përgjithshëm Ilir Shulku, dosja Skënderbeu tashmë është në duart e Komisionit të Etikës në FSHF. Federata Shqiptare e Futbollit e kishte bërë të ditur me kohë qëndrimin e saj zyrtar, duke pritur vendimin e argumentuar të CAS-it, para se ta kalonte çështjen tek Etika, që do të vazhdonte hetimet. Në të vërtetë, me shumë mundësi është një hap formal, që zor se do të prodhojë ndonjë gjë të madhe, sepse është e qartë që Etika nuk ka eksperiencën dhe mjetet për të vepruar në të tilla raste, mjaft të ndërlikuara. Në të shkuarën Etika ka ndëshkuar lojtarë dhe klube, thjesht duke u bazuar te pamjet filmike, por rasti i Skënderbeut është i veçantë, për dy arsye: së pari, bëhet fjalë për ndeshjet ndërkombëtare, për të cilat tashmë UEFA e ka dhënë një vendim zyrtar. Së dyti, në Shqipëri nuk ka precedentë për hetim thjesht në bazë të luhatjeve të kuotave në tregun e basteve. Së pari duhet vendosur a mund të dënohet një skuadër në bazë të luhatjeve të kuotave në tregun ndërkombëtar, por FSHF nuk ka bashkëpunim me asnjë kompani ndërkombëtare që merret me studimin e tregut të basteve dhe përveç kësaj, duhet parë a mund të aplikohet në Shqipëri ajo që ka bërë UEFA në rastin e Skënderbeut, një risi në rang botëror dhe një precedent i bujshëm. Tani FSHF ka dalë me njoftim zyrtar ku raporton në lidhje me hapat e ndjekur me këtë çështje:

NJOFTIM ZYRTAR PER CESHTJEN SKENDERBEU

FSHF bën me dije opinionin sportiv publik në lidhje me praktikën e çështjes SKËNDERBEU.

Pas ardhjes zyrtarisht të vendimit të arsyetuar të CAS-it për këtë çështje, praktika i ka kaluar menjëherë KOMISIONIT TË ETIKËS në FSHF, i cili do të ndjeke hapat proceduralë për hetimin e ndeshjeve te dyshuara të KF SKËNDERBEUT. Ky hap është koherent me qëndrimin e deritanishëm të FSHF-së dhe në përputhje të plotë me udhëzimet e UEFA-s për zbardhjen sa më korrekte të dosjes “Skënderbeu”.