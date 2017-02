Dorëzohet policia, Partizani luan në Tiranë

Partizani-Vllaznia do të luhet në “Selman Stërmasi”, tashmë edhe me ” bekimin” e policisë.

Pas njoftimit të djeshëm se refuzon të garantojë sigurinë e ndeshjes, për shkak të situatës së nderë mes tifozerive të Tiranës e Partizanit, me bardheblutë që janë në luftë me klubin për lejimin e Partizanit në stadium, tashmë policia e shtetit ka ndërruar qëndrim, edhe për shkak të presionit të madh nga të gjitha anët.

Si pjesë e masave organizative, polocia do të bllokojë disa rrugë, do të shoqërojë tifozët edhe nëpër qytet dhe do të ushtrojë kontrolle të rrepta në stadium, duke ndalur hyrjen e minorenëve të pashoqëruar nga prindër apo të afërm.