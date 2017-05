Divorc i hidhur, Elis Bakaj braktis Vllazninë

Elis Bakaj është praktikisht një ish-futbollist i Vllaznisë. 29-vjeçari, autor i 6 golave në 13 ndeshje kampionati në Shkodër, e ka mbyllur me klubin kuqeblu dhe divorci ka ardhur në mënyrë të shëmtuar.

Pragndeshja kundër Tiranës ka tensionuar sulmuesin, i cili ka kërkuar të mos luajë një ndeshje dramatike, ku me shumë gjasa njëra skuadër do të zbresë nga kategoria.

Si një “ish” i Tiranës, Bakaj ndoshta ka menduar për mirë, sepse do të paragjykohej nga të gjithë, nëse luante dobët apo humbiste një rast të pastër për shënim, pa harruar që me Tiranën ka ende lidhje të forta.

Sot Vllaznia është nisur për në Ulqin dhe Bakaj nuk ka udhëtuar fare me ekipin. Praktikisht, është larguar nga Vllaznia, sepse kontrata i mbaron pas pak ditësh dhe nuk ka arsye as të jetë i pranishëm si tifoz në Vllaznia-Tirana, duke qenë se është ndeshja që mbyll sezonin.

Bakaj është profesionist, e ka treguar në këto muaj në Shkodër, por ndoshta ka gabuar, së bashku me klubin shkodran, pasi ky divorc mund të maskohej edhe me ndonjë dëmtim, ndërsa tani situata në Shkodër është trazuar keqas. Përtej respektit e dashurisë për Tiranën, apo tensionit të brendshëm, një profesionist ka për detyrë të justifikojë deri në fund pagën e tij, pasi në futboll nuk është parë që një “ish” të refuzojë të luajë. Po sikur te Vllaznia të ishin 6-7 titullarë “ish” të Tiranës si Bakaj? Vllaznia do luante me të rinjtë ndeshjen e jetës?!

Përtej çdo justifikimi të Bakajt, tifozët e Vllaznisë nuk do ta falin kurrë, sepse kjo është qartësisht një tradhti për ta.