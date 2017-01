Disa vonohen, Flamurtari e nis me gjoba

Flamurtari e ka nisur përgatitjen e parë për vitin 2017 me një grup jo të plotë, ndërsa kanë munguar kryesisht lojtarët e huaj në stërvitje. Fakt ky që nuk i ka pëlqyer administratorit të Flamurtarit Sinan Idrizi, sipas të cilit lojtarët që kanë munguar do të gjobiten nga klubi. Sipas kreut të klubit vlonjat,ishte përcaktuar data 4 janar për rifillimin e përgatitjeve dhe këtë njoftim e kishin marrë të gjithë lojtarët, ndaj ata të cilët kanë munguar do të gjobiten me 10% të pagës mujore. Bëhet fjalë kryesisht për disa nga lojtarët e huaj, të cilët mësohet se kanë pasur problem dhe me vonesat në avionë, por gjithsesi një fakt i tillë nuk i shpëton ata nga gjoba.

“Një pjesë e lojtarëve nuk kanë ardhur sot në stërvitje – ka konfirmuar kreu i klubit vlonjat. – Nuk e di pse, por ata e dinin që sot duhet të fillonin. Në këto kushte unë nuk mund të toleroj, ndaj për të gjithë lojtarët që munguan në stërvitje do të ketë gjobë 10% të pagës. Unë dua të ndërtoj institucion dhe futbollistët duhet që ta kuptojnë këtë gjë. Nuk ka tolerim”, ka theksuar ai.

Ndërkohë, referuar merkatos, Idrizi nuk ka përmendur emra, por ka konfirmuar se do të afrohen të paktën tre lojtarë, ndërsa këta të fundit pritet t’i bashkohen skuadrës vlonjate në Antalia gjatë fazës përgatitore: “Sa për merkaton, ajo është e hapur dhe pritet që të kemi dy-tre lojtarë që do të na bashkohe”, ka konfirmuar administratori i Flamurtarit Sinan Idrizi.