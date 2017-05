Dinamo e Zagrebit ndjek Latifin, në stadium për finalen e kupës

Gjigantët kroatë të Dinamos së Zagrebit kanë vënë në shënjestër “yllin” e Skënderbeut, Liridon Latifin. Kosovari i korçarëve do të shitet në verë, kjo është e sigurt, pasi e kanë konfirmuar vetë drejtuesit e klubit juglindor. Për të ka interes nga Belgjika, Rusia dhe Turqia, por edhe Dinamo e Zagrebit është në garë për futbollistin më në formë të Skënderbeut, që nuk luan sot me Partizanin. Ai pësoi një dëmtim në Kukës dhe shkoi për t’u riaftësuar në Serbi. Në finalen e Kupës së Shqipërisë do të jetë titullar dhe përfaqësues të ekipit më të madh kroat do të jenë në stadium pikërisht për të vëzhguar talentin e korçarëve. Nuk ka ende ofertë konkrete për Latifin, por mësohet se kontaktet kanë nisur dhe sigurisht që do të ketë zhvillime. Drejtuesit e Skënderbeut do të vlerësojnë të gjithë ofertat dhe do të vendosin për më të mirën. Presidenti Ardjan Takaj ka thënë pak kohë më parë se Latifi do të jetë shitja rekord e kampionatit shqiptar në aspektin financiar.