Dinamo e Zagrebit gjobitet për koret ndaj Skënderbeut

Shtypi kroat ka bërë me dije se skuadra e Dinamos së Zagrebit është gjobitur nga UEFA me 5 mijë euro për koret raciste gjatë ndeshjes me Skënderbeun në stadiumin ”Maksimir”. Në atë ndeshje, që përfundoi në barazim 1-1, ishin të pranishëm në stadium rreth 9 mijë tifozë kroatë dhe jo më shumë se 20 shqiptarë. Duket se përfaqësuesit e UEFA-s kanë rehatuar gjithçka kanë parë dhe kështu klubi i madh kroat, i eliminuar nga Skënderbeu, ka marrë gjobën e 5 mijë eurove, që mund të themi se është e ulët. Po ashtu, në ndeshjen e radhës në Europë do të jetë e mbyllur njëra nga tribunat e stadiumit “Maksimir”.