Dikur përballë Tares dhe Bogdanit, sot drejton ekipin më të dobët të Italisë!

Skuadra e Kroçetës ka rekordin e humbjeve dhe golave të pësuar në Kategorinë e Tretë (e gjashtë në nivel diletant dhe e nënta sa i përket ligës së futbollit italian). Trajneri Shpëtim Tereziu ka luajtur në Shqipëri shumë vite më parë

Anton Cicani

“Jeni skuadra më e dobët në Itali”. “Ju ta shpifni”. “Nuk dini se çfarë shije ka fitorja”… Kushedi sa herë i është thënë kjo gjë pas një ndeshje të humbur, ashtu sikurse ndodh sistematikisht prej 148 ditësh… E megjithatë, ky lajm nuk trondit aspak dhomat e zhveshjes. Futbollistët e Kroçetës, lagje e pasur e Torinos, nuk dorëzohen, përkundrazi… “Jemi të fundit dhe ekipi më i dobët? Atëherë jemi të parët nga fundi”, buzëqesh presidenti Stefano Armitano. Skuadra, në vitin e parë në Kategorinë e Tretë (niveli i gjashtë diletant dhe i nënti në piramidën e futbollit italian) është në fund të renditjes me zero pikë. Numrat? 11 humbje, 82 gola të pësuar dhe 7 të shënuar (golashënuesi i kampionatit, i vetëm, ka shënuar dyfish). Në 148 ditë të serisë së fundit diletante – më shumë se 1 mijë skuadra në gjithë Italinë – asnjë s’ka numra të tillë. Në realitet, është një skuadër: Afrikan Sport Junajtid, në provincën e Katanias, me -2 pikë, por vetëm për shkak të një penalizimi.

Pavarësisht renditjes, Kroçeta sheh me entuziazëm përpara, duke mos pasur ndër mend të justifikojë “vagonat” me gola të pësuar. Dhe e dini pse?! “Duket e çuditshme, por ne argëtohemi. Eshtë një pasion që të zbresim në fushë, të ndjekim topin dhe luajmë me dëshirë. Dhe, shumë shpejt, do të vijnë edhe pikët”, vendos bast presidenti, që ka krijuar klubin tre vjet më parë.

Shpëtimi… – Skuadra është triumfi i pasionit për këtë sport, futbollin, që është peng i biznesit. Djersë dhe lodhje në fushat e provincës, dritë vite larg miliardave në Kinë që janë duke “shëmtuar” futbollin europian, duke e mbuluar me një “pëlhurë interesi”. Fytyra e shëndetshme e atij që humbet me buzëqeshje… “Ne autofinancohemi. Praktikisht, paguajmë për të parë gjithë ato gola të pësuar”, bën shaka presidenti. Por, mos i thërrisni të dështuar. “Nisemi gjithmonë për të fituar. Nuk heqim dorë kurrë, edhe pse ndeshja është 12-0 për kundërshtarin”, shpjegon Shpëtim Tereziu, me një të kaluar si numër “10” në Superligën shqiptare. Dhomat e zhveshjes së Kroçetës janë një udhëkryq i historish të jashtëzakonshme. Gjen krah përkrah një student 18-vjeç dhe një sipërmarrës, biznesmen, te të 50-tat. Trajneri, datëlindja 1973, ka luajtur në kampionatin shqiptar kundër Bogdanit dhe Tares, njohje të vjetra edhe në Serinë A (sot njëri është trajner i U19 dhe tjetri drejtor sportiv i Lacios prej vitesh). Më pas, udhëtimi drejt Torinos, për punë. Një ditë, në park, presidenti i Kroçetës e sheh duke bërë xhonglime. “Topi nuk i binte kurrë: i propozova të bashkohej me ne”.

Më pas është Xhovani Bertoloto, mbrojtës 26-vjeçar. Deri tre vjet më parë luante në hokej. Pas disa zënkash dhe problemesh, vendosi të heqë dorë: “Më mungonte agonizmi dhe Kroçeta më dha mundësi të rinisja”.

150 vjet – Saverio Fedele, 56-vjeç, është drejtues-lojtar. 40 vjet më parë, kur ishte 16, duhet të firmoste me Rexhinën. Nuk u bë asgjë dhe ai u përqëndrua te studimet: tani është avokat. Në ndeshjen e parë të kampionatit mungonte portieri dhe u detyrua të mbronte portën. Me të, edhe dy të tjerë over 40-vjeç, mes të cilëve presidenti-lojtar, Armitano. “Në mbrojtje ishim 150-vjeç në total. Ndoshta, rekord Guinness!”. Me kalimin e kohës, skuadra u përmirësua – ka humbur 3-2 në sifdën e fundit pasi ka qenë edhe në avantazh – dhe falë merkatos së dimrit (“Jeni të sigurtë për atë që po bëni?”, pyeti trajneri) kërkon fitoren e parë.

Hakmarrja… – E megjithatë, një plan ka për të ardhmen. Te të rinjtë, sigurisht. Sepse, fëmijët, pra moshat, i kanë fituar të gjitha ndeshjet e tyre, një rekord në Piemonte. “Do të jenë ata, që në të ardhmen jo të largët, do të hakmerren për ne”, vë bast presidenti.