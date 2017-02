Diego Kosta ka arritur marrëveshjen në Kinë

Lajm i bujshëm ai që vjen nga Spanja, ku radioja e njohur “Cadena Ser” raporton se Diego Kosta do të largohet nga Çelsi në verë.

Sipas radios, që shpesh jep lajme të bujshme nga futbolli, sulmuesi ka mbyllur marrëveshjen me një klub kinez, për të firmosur një kontratë që do t’i garantojë të paktën 35 milionë euro në vit.

Lëvizja mund të ishte realizuar që në janar, kur Tianxhin Kuanxhian i ofroi më shumë se 80 milionë euro Çelsit, por “Blutë” janë në garë për titull dhe trajneri Antonio Konte refuzoi prerë, pasi është e pamundur të gjesh sulmues niveli në janar.

Ndërkaq, flitet se pasues i Kostës te Çelsi do të jetë Alvaro Morata, por do të blihet edhe një sulmues tjetër me emër.