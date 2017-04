Devolli dhe derbi i tij, nga “kapter” në kampion

Gjergji Stefa

Herën e fundit që Bledar Devolli luajti një ndeshje derbi Tirana ishte shumë pranë fitimit të titullit kampion, ndërsa partizani fare pranë rënies nga kategoria. 2008-2009. Ndeshja përfundoi 2-2, madje Tirana pati disi fat, sepse të kuqtë po udhëhiqnin me meritë deri në disa minuta para fundit. “Kjo ndeshje nuk ka pasur asnjëherë favoritë. Kush thotë që është e avantazhuar gënjen”. Një vit më parë Devolli kish fituar 4-1 kundër Tiranës madje kish shënuar një gol, festimi i të cilit ishte një polemikë me vete.

–Devolli, ju keni shënuar një gol me fanellën e Partizanit kundër Tiranës dhe atë ditë festuat duke respektuar në stil ushtarak pranë tifozëve të kuq. Verën pasardhëse, pikërisht kjo mënyrë festimi vështirësoi kalimin tuaj te Tirana?

-Në atë periudhë u mërzita shumë. Nuk mendoja kurrë që mënyra se si festohet një gol mund të ndikonte në karrierën time. Por sot më vjen të qesh. Kur futesh brenda klimës së derbit sigurisht që duhet t’i pranosh dhe të tillë gjëra. E rëndësishme është që në fund të atij sezoni tifozët më përshëndetën, sigurisht jo në stilin ushtarak, por duke thërritur emrin tim. Një kënaqësi e madhe.

-Ai sezon në fakt ka qenë disi i vështirë. Nuk bëhet “Tirona me Corona” u shfaq në stadium?

-Mendoj që na motivuan më shumë. Rastësisht përpara disa ditësh isha me miqtë e mi Devi Muka dhe Tefik osmani dhe pasi porositëm nga një Corona qeshëm duke parë njëri-tjetrin në sy. Me këtë pankartë e fituam titullin e fundit bardheblu. Përtej shakave, jo gjithnjë kam qenë i mendimit qe tifozeria ka rol përcaktues në një skuadër dhe ata janë gjithnjë shumë të ndjeshëm në mënyrën si i përjetojnë gjërat.

-Çfarë mban mend nga fitorja 4-1 e Partizanit me Tiranën?

-Të nesërmen në gazetë lexova që Partizani kishte më shumë se 40 vite që nuk fitonte derbin me 3 gola diferencë. Ende në fakt nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Ajo që mbaj mend nga ajo ndeshje është që pas saj kapiteni i Tiranës Devi Muka i kishte thënë një mikut tonë të përbashkët: Devollin, Osmanin dhe Muzakën i dua në ekip vitin tjetër. Dhe kështu ndodhi.

-Me Tiranën nuk e kishit këtë epërsi në derbi?

-Kjo është ndeshja më e çuditshme në botë. Ne ishim për kampionë, kishim një super skuadër por në 3 sfida me ta mezi fituam njëherë 2-1, madje dy të tjerat përfunduan në barazim 2-2. Ishte e jashtëzakonshme, ata ranë nga kategoria, por me ne luanin sikur të ishte finalja e Champions. Kjo ndeshje nuk ka favoritë.

-Për momentin ka, sepse Tirana është 30 pikë poshtë Partizanit, gjë që nuk ka ndodhur asnjëherë?

-Nuk është e thënë. Dhe në botë në këto lloj ndeshjesh nuk ka favoritë, pavarësisht diferencave që kanë ekipet me njëra-tjetrën. Nuk diskutohet që Partizani po kalon një moment shumë më të mirë, por nuk duhet mohuar fakti që në këtë sfidë e shkuara harrohet.

-Edhe kur ke 3 vite pa fituar një derbi?

-Është shumë e çuditshme ajo që i ka ndodhur Tiranës gjatë kësaj periudhe, por më së shumti mendoj se ka të bëjë me efektin psikologjik dhe me fatin, jo me cilësinë. Megjithatë komplimente Partizanit që gjithnjë ia ka dalë që këtë derbi ta fitojë ose ta barazojë gjatë gjithë kësaj periudhe.

-Si e parashikon këtë sfidë?

-Dua të luhet futboll i bukur dhe me gola. Partizani do titullin, ndërsa Tirana mbijetesën. Nuk e konceptoj dot një kampionat pa Tiranën, por gjithsesi të shohim. Parashikimet nuk vlejnë, sepse asnjëherë nuk i dihet ç’mund të ndodhë.

-Kush e bën diferencën?

-Tirana ka disa lojtarë të talentuar dhe freski, por Partizani ka më shumë cilësi dhe është më shumë skuadër. Megjithatë të dy ekipet kanë portierë me shumë përvojë.

-Ju me kë jeni tifoz në këtë kampionat?

-Nuk di të them. Me Skënderbeun kam qenë dikur lojtar, ndërsa me Kukësin e Partizanin kam qenë një periudhe kohe në staf. Me Tiranën kam luajtur e kam dalë kampion, ndërsa me Luftëtarin kam kujtime të mirë si futbollist e trajner. Pyetje shumë e vështirë për mua.

-Çfarë po bëni në këto momente?

-Jam pushim, por pres verën për t’u angazhuar si trajner.

Kamza është ende në fokusin tuaj?

Jam tifozi i saj numër 1 dhe shpresoj që të marr pikët e duhura për t’u ngjitur në Superiore. Kalova një periudhë të shkëlqyer aty dhe jam i bindur që ata drejtues dhe ata lojtarë meritojnë të jenë në Superiore sezonin e ardhshëm.